Oficial: Vasco anuncia a contratação por empréstimo do atacante Léo Jabá

Crédito: Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians em 2017 e pertence ao PAOK, da Grécia (PAOK/ Divulgação

Um dia após conquistar a sua primeira vitória no Carioca, o Vasco anunciou mais uma contratação para a temporada. Trata-se do atacante Léo Jabá, que pertence ao PAOK, da Grécia, e chega ao Cruz-Maltino por empréstimo até o final deste ano.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaRevelado pelo Corinthians, o atleta foi revelado em 2017 pelo técnico Fábio Carille, porém, disputou poucos jogos com a camisa do clube paulista nos profissionais. Após ser campeão paulista, ele foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

Na temporada seguinte, ele foi vendido ao PAOK por 5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões na época). Em 2019, o atacante teve uma boa temporada e participou da campanha do título grego do PAOK, que quebrou um jejum de 34 anos. Na época, ele foi titular em 29 partidas, marcou sete gols e deu onze assistências. Ao atuar pelos lados do campo, o atleta tem o perfil que a diretoria do Vasco busca.

Cabe salientar que Léo Jabá teve uma lesão no ligamento colateral do joelho direito no final de 2019. Além disso, ele contraiu infecção bacteriana no hospital e ficou dez meses afastado dos gramados na Grécia. Ele retornou ao time em agosto de 2020 na vitória sobre o Besiktas por 3 a 1, na fase classificatória da Champins League.

Léo Jabá é o quarto reforço do Vasco para a temporada. Vale lembrar que o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel assinaram com o time de São Januário, que também negocia com o atacante Morato, do RB Bragantino.

FICHA TÉCNICA DO REFORÇO

Nome Completo: Leonardo Rodrigues LimaApelido: Léo JabáData de Nascimento: 02/08/1998 (22 anos)Local de Nascimento: São Paulo (SP)Altura: 1,78m

Clubes: Corinthians (2009-2017), Akhmat-RUS (2017-2018), PAOK-GRE (2018-2021) e Vasco (2021)