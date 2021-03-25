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futebol

Oficial: Vasco anuncia a contratação por empréstimo do atacante Léo Jabá

Atleta que pertence ao PAOK, da Grécia, foi revelado pelo Corinthians em 2017. Com isso, aos 22 anos, o jogador assina com o Cruz-Maltino por empréstimo até o final de 2021...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 17:19
Crédito: Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians em 2017 e pertence ao PAOK, da Grécia (PAOK/ Divulgação
Um dia após conquistar a sua primeira vitória no Carioca, o Vasco anunciou mais uma contratação para a temporada. Trata-se do atacante Léo Jabá, que pertence ao PAOK, da Grécia, e chega ao Cruz-Maltino por empréstimo até o final deste ano.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaRevelado pelo Corinthians, o atleta foi revelado em 2017 pelo técnico Fábio Carille, porém, disputou poucos jogos com a camisa do clube paulista nos profissionais. Após ser campeão paulista, ele foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Na temporada seguinte, ele foi vendido ao PAOK por 5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões na época). Em 2019, o atacante teve uma boa temporada e participou da campanha do título grego do PAOK, que quebrou um jejum de 34 anos. Na época, ele foi titular em 29 partidas, marcou sete gols e deu onze assistências. Ao atuar pelos lados do campo, o atleta tem o perfil que a diretoria do Vasco busca.
Cabe salientar que Léo Jabá teve uma lesão no ligamento colateral do joelho direito no final de 2019. Além disso, ele contraiu infecção bacteriana no hospital e ficou dez meses afastado dos gramados na Grécia. Ele retornou ao time em agosto de 2020 na vitória sobre o Besiktas por 3 a 1, na fase classificatória da Champins League.
Léo Jabá é o quarto reforço do Vasco para a temporada. Vale lembrar que o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel assinaram com o time de São Januário, que também negocia com o atacante Morato, do RB Bragantino.
FICHA TÉCNICA DO REFORÇO
Nome Completo: Leonardo Rodrigues LimaApelido: Léo JabáData de Nascimento: 02/08/1998 (22 anos)Local de Nascimento: São Paulo (SP)Altura: 1,78m
Clubes: Corinthians (2009-2017), Akhmat-RUS (2017-2018), PAOK-GRE (2018-2021) e Vasco (2021)
Títulos: Campeonato Paulista de 2017 (Corinthians), Super League da Grécia 2018-2019 e Green Cup 2018-2019 (PAOK)

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