Vanderlei e Leandro Castan iniciam treinos em horário à parte no Vasco

A realidade mudou realmente. Dois dos jogadores mais renomados do Vasco, Vanderlei e Leandro Castan se reapresentaram nesta quarta-feira e iniciaram treinos em horário separado do grupo principal. As atividades são todas no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio, e outros jogadores - que eram da base - fora dos planos vivem as mesmas situações.Confira a nota enviada pelo Vasco à imprensa:

Leandro Castan está treinando separadamente dos demais atletas do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

"O Vasco da Gama informa que o goleiro Vanderlei, os zagueiros Leandro Castan e Menezes, o lateral-esquerdo Luiz Felipe e o meia Róger se apresentaram na tarde desta quarta-feira (12/01) no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.