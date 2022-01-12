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Vanderlei e Leandro Castan iniciam treinos em horário à parte no Vasco

Veteranos estão fora dos planos e negociam a saída do clube. O vínculo deles vai até dezembro. Outros jogadores também trabalham em horário separado dos elenco principal
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 14:33

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 14:33

A realidade mudou realmente. Dois dos jogadores mais renomados do Vasco, Vanderlei e Leandro Castan se reapresentaram nesta quarta-feira e iniciaram treinos em horário separado do grupo principal. As atividades são todas no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste do Rio, e outros jogadores - que eram da base - fora dos planos vivem as mesmas situações.Confira a nota enviada pelo Vasco à imprensa:
Vasco
Leandro Castan está treinando separadamente dos demais atletas do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
"O Vasco da Gama informa que o goleiro Vanderlei, os zagueiros Leandro Castan e Menezes, o lateral-esquerdo Luiz Felipe e o meia Róger se apresentaram na tarde desta quarta-feira (12/01) no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.
Os atletas treinam em horário alternativo ao grupo principal por não estarem no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022." O centroavante Kaio Magno, também fora dos planos, é esperado no CT nesta quinta-feira.

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