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Oficial: Guerrero não é mais jogador do Internacional

Através de nota oficial, clube deu por encerrada a passagem "em acordo mútuo" que foi iniciada em 2018...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 12:58
Crédito: Aos 37 anos de idade, atacante está livre no mercado (Ricardo Duarte/Inter
Antes uma possibilidade ventilada nos bastidores, a saída de Paolo Guerrero do Internacional se tornou algo oficial nesta terça-feira (26) com a emissão de nota oficial por parte do Colorado.
- O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira - publicou o clube.
Contratado para ser o "homem gol" da equipe e também para elevar o nível geral do plantel, Guerrero conviveu com diversas situações que limitaram a sua participação nas partidas da equipe desde sua chegada, no ano de 2018.
Além dos problemas físicos onde se destacam as questões relacionadas ao joelho, logo em sua chegada o peruano estava impedido de atuar diante da punição envolvendo resultado positivo no teste antidoping quando defendeu a seleção peruana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo disputada na Rússia.
Agora, aos 38 anos de idade, o jogador está no mercado onde a tendência é que ele permaneça no futebol sul-americano diante de recentes possibilidades abertas para sua contratação.

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