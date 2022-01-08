Oficial: D'Alessandro está de volta ao Internacional

O torcedor do Inter terá, pela terceira vez, a oportunidade de ver um dos maiores ídolos da história do clube, D'Alessandro, vestindo a camisa do Colorado. O anúncio do retorno do jogador de XX anos de idade era apontado como certo desde o fim do ano passado a partir do momento que houve a confirmação de que o acordo junto ao Nacional-URU, seu último clube, não seria renovado. Porém, a oficialização veio apenas neste sábado (8) com direito a um vídeo gravado pelo meio-campista.
Além de exaltar a alegria no acerto que terá a duração de quatro meses, período que comporta tanto a disputa do Campeonato Gaúcho como também parte da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o argentino pediu o apoio dos torcedores para viver o que ele já antecipou serem seus últimos momentos como atleta profissional.
Com a camisa do Inter, D'Alessandro acumula feitos incríveis da ordem de 517 compromissos com 95 gols, 113 assistências e 13 títulos entre Gauchão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa e Copa Suruga.
Veja o vídeo onde D'Alessandro anuncia sua volta ao clube