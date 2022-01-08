Oficial: D'Alessandro está de volta ao Internacional

O torcedor do Inter terá, pela terceira vez, a oportunidade de ver um dos maiores ídolos da história do clube, D'Alessandro, vestindo a camisa do Colorado. O anúncio do retorno do jogador de XX anos de idade era apontado como certo desde o fim do ano passado a partir do momento que houve a confirmação de que o acordo junto ao Nacional-URU, seu último clube, não seria renovado. Porém, a oficialização veio apenas neste sábado (8) com direito a um vídeo gravado pelo meio-campista.