Oficial: Copa do Nordeste tem data e sede única para ser continuada

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A longa espera dos fanáticos torcedores nordestinos pela sequência de sua competição regional já tem data e local para acabar.

Na última terça-feira (7), a organização da Copa do Nordeste tornou oficial a decisão de realizar a continuidade da competição em sede única, a cidade de Salvador, retomando as partidas no próximo dia 21 de julho.

Antes da pausa forçada, restava ainda a última rodada da fase de grupos para definir quem seriam os classificados para a etapa de mata-mata do torneio.

Logo, além dos jogos eliminatórios, que devem ocupar quatro datas e serem distribuídos entre Barradão, Arena Fonte Nova, Pituaçu e o Joia da Princesa, em Feira de Santana, a competição precisará definir quem seguirá na capital baiana para a fase eliminatória com uma rodada decisiva.