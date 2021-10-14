Oficial: Barcelona renova contrato de Pedri até 2026

O Barcelona oficializou a renovação contratual de Pedri até 2026. O clube também confirmou que o atleta irá possuir uma cláusula rescisória no valor de um bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões) com o objetivo de afastar o interesse de possíveis pretendentes.O culés também confirmaram que a assinatura do contrato será realizada em uma cerimônia no escritório do presidente Joan Laporta nesta sexta-feira. Após o firmamento do novo vínculo, o jovem de 18 anos irá participar de uma coletiva de imprensa.
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Pedri foi contratado pelo Barcelona em 2019, mas só chegou ao clube em 2020. Em sua primeira temporada, o espanhol conquistou a titularidade sob comando do técnico Ronald Koeman, participou de 52 partidas, anotou quatro gols e distribuiu seis assistências.
As boas atuações do meio-campista lhe renderam 10 convocações para a seleção espanhola dirigida por Luis Enrique. O jovem não pôde participar do Final Four da Nations League realizado em outubro por conta de uma lesão muscular, mas espera retornar aos gramados o quanto antes.