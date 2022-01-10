Oeste-SP x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copinha

Pela Copinha, o Flamengo volta a campo nesta terça-feira, mais precisamente às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Oeste, anfitrião do Grupo 29 do torneio de base, na Arena Barueri. Ambos os times estão classificados para a segunda fase, com seis pontos e disputam o confronto que vale a liderança da chave.É o Flamengo quem possui a vantagem do empate para avançar como líder, uma vez que está à frente pelo quesito saldo de gols (venceu por 10x0 e 4x0 nos dois primeiro jogos). E o Rubro-Negro terá uma série de mudanças, já que diversos titulares se despediram da competição para serem integrados aos profissionais, como a joia Matheus França.
Além disso, também houve alteração no comando: Fábio Matias vai para o time principal e Luiz Felipe, a ser auxiliado por Mario Jorge (treinador do sub-17), é o técnico que assumirá o time a partir de amanhã (veja mais aqui).
FICHA TÉCNICAOESTE (SP) X FLAMENGO
Data-hora: 11/01/2022, às 21h45 (de Brasília)Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Robson Silva Santos (SP)Assistentes: Danilo Nogueira da Silva (SP) e Igor César Bertozzi (SP)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEL OESTE (Técnico: Marcondes Paiva)Alexandre; Matheus, Pedro, Bruno, Cristian, Diogo, Werik, Gabriel, Kaua, Alan e Luan.
PROVAVÉL FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe)Bruno; Breno, Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Pedro Arthur, Kaike David e Petterson; Carlos Daniel e Mateusão.