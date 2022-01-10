Oeste-SP x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copinha

Pela Copinha, o Flamengo volta a campo nesta terça-feira, mais precisamente às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Oeste, anfitrião do Grupo 29 do torneio de base, na Arena Barueri. Ambos os times estão classificados para a segunda fase, com seis pontos e disputam o confronto que vale a liderança da chave.É o Flamengo quem possui a vantagem do empate para avançar como líder, uma vez que está à frente pelo quesito saldo de gols (venceu por 10x0 e 4x0 nos dois primeiro jogos). E o Rubro-Negro terá uma série de mudanças, já que diversos titulares se despediram da competição para serem integrados aos profissionais, como a joia Matheus França.