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futebol

Oeste segura a pressão da Chapecoense na Arena Condá

Verdão do Oeste pressionou ao longo do jogo, mas não conseguiu balançar a rede do Rubrão...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 23:01

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 23:01

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Na Arena Condá, a Chapecoense martelou, mas parou na defesa do Oeste. Com o placar, o Verdão do Oeste fica na liderança, com 41 pontos. O Rubrão é o lanterna, com 8 pontos.Na próxima rodada, a Chapecoense encara o CSA, fora de casa. O Oeste recebe o CRB, na Arena Barueri.
O jogo
A Chapecoense começou o duelo com uma verdadeira blitz em cima do Oeste. Foram três chances claras de gol que o Rubrão conseguiu se safar. Na melhor delas, Alan Ruschel parou no goleiro Caíque.
Mais retraído no campo de defesa, o Oeste pouco atacou. Quando desceu ao ataque, Raí Ramos parou em ótima defesa de João Ricardo.
Antes do intervalo a Chape voltou a assustar. Aylon arriscou e balançou o poste do goleiro Caíque.
No segundo tempo o jogo demorou a esquentar. Somente aos 18 minutos a Chape assustou o adversário em chute de Willian Oliveira, que parou em Caíque. A resposta do Oeste veio com Bruno Alves, que limpou a zaga do Verdão e exigiu ótima intervenção de João Ricardo.
Com o passar do tempo, o Verdão do Oeste assumiu o controle do meio-campo e jogou no ataque. Porém, mesmo com o volume no sistema ofensivo, faltava calma na hora de finalizar.
Nos minutos finais, a Chapecoense buscou a última pressão, mas de nada adiantou. O Oeste soube controlar as investidas e saiu de campo com o empate.

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