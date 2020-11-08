Oeste segura a pressão da Chapecoense na Arena Condá

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Na Arena Condá, a Chapecoense martelou, mas parou na defesa do Oeste. Com o placar, o Verdão do Oeste fica na liderança, com 41 pontos. O Rubrão é o lanterna, com 8 pontos.Na próxima rodada, a Chapecoense encara o CSA, fora de casa. O Oeste recebe o CRB, na Arena Barueri.

O jogo

A Chapecoense começou o duelo com uma verdadeira blitz em cima do Oeste. Foram três chances claras de gol que o Rubrão conseguiu se safar. Na melhor delas, Alan Ruschel parou no goleiro Caíque.

Mais retraído no campo de defesa, o Oeste pouco atacou. Quando desceu ao ataque, Raí Ramos parou em ótima defesa de João Ricardo.

Antes do intervalo a Chape voltou a assustar. Aylon arriscou e balançou o poste do goleiro Caíque.

No segundo tempo o jogo demorou a esquentar. Somente aos 18 minutos a Chape assustou o adversário em chute de Willian Oliveira, que parou em Caíque. A resposta do Oeste veio com Bruno Alves, que limpou a zaga do Verdão e exigiu ótima intervenção de João Ricardo.

Com o passar do tempo, o Verdão do Oeste assumiu o controle do meio-campo e jogou no ataque. Porém, mesmo com o volume no sistema ofensivo, faltava calma na hora de finalizar.