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Odegaard revela solidão no Real Madrid: 'Difícil fazer amigos'

Meio-campista revelou estar feliz no Arsenal, onde tem oportunidades e é titular na equipe de Mikel Arteta, além de relatar dificuldades encontradas na Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 11:22

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:22

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Martín Odegaard, meia do Arsenal, não conseguiu ter sucesso com a camisa do Real Madrid. Em entrevista à "TV 2", o norueguês revelou as principais dificuldades que encontrou desde quando chegou à Espanha com apenas 16 anos.- Houve muitos momentos difíceis tanto na primeira equipe quanto na segunda. Quando você está em um nível tão alto, não é tão fácil fazer amigos. Pelo menos não quando se é jovem e vem de outro país. Às vezes pode ser difícil. Não é fácil integrar-se no núcleo do vestiário. Você fica mais solitário. Não era a cultura de vestiário com a qual eu estava acostumado no Strømsgodset.
> Veja a tabela da Premier League
Tratado como uma das maiores promessas da Noruega, Odegaard nunca teve sucesso com a camisa merengue. Ao longo de sua trajetória, o meia foi emprestado ao Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad e Arsenal até ser contratado em definitivo pelos Gunners na última janela de transferência.
Em Londres, o atleta é considerado peça chave pelo técnico Mikel Arteta e está integrado em um elenco recheado de jovens. Na atual temporada, Odegaard participou de seis partidas, anotou um gol diante do Burnsley e contribuiu com uma assistência na Copa da Liga Inglesa.

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