Odegaard revela solidão no Real Madrid: 'Difícil fazer amigos'

Martín Odegaard, meia do Arsenal, não conseguiu ter sucesso com a camisa do Real Madrid. Em entrevista à "TV 2", o norueguês revelou as principais dificuldades que encontrou desde quando chegou à Espanha com apenas 16 anos.- Houve muitos momentos difíceis tanto na primeira equipe quanto na segunda. Quando você está em um nível tão alto, não é tão fácil fazer amigos. Pelo menos não quando se é jovem e vem de outro país. Às vezes pode ser difícil. Não é fácil integrar-se no núcleo do vestiário. Você fica mais solitário. Não era a cultura de vestiário com a qual eu estava acostumado no Strømsgodset.
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Tratado como uma das maiores promessas da Noruega, Odegaard nunca teve sucesso com a camisa merengue. Ao longo de sua trajetória, o meia foi emprestado ao Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad e Arsenal até ser contratado em definitivo pelos Gunners na última janela de transferência.
Em Londres, o atleta é considerado peça chave pelo técnico Mikel Arteta e está integrado em um elenco recheado de jovens. Na atual temporada, Odegaard participou de seis partidas, anotou um gol diante do Burnsley e contribuiu com uma assistência na Copa da Liga Inglesa.