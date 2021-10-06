Odegaard revela solidão no Real Madrid: 'Difícil fazer amigos'

Martín Odegaard, meia do Arsenal, não conseguiu ter sucesso com a camisa do Real Madrid. Em entrevista à "TV 2", o norueguês revelou as principais dificuldades que encontrou desde quando chegou à Espanha com apenas 16 anos.- Houve muitos momentos difíceis tanto na primeira equipe quanto na segunda. Quando você está em um nível tão alto, não é tão fácil fazer amigos. Pelo menos não quando se é jovem e vem de outro país. Às vezes pode ser difícil. Não é fácil integrar-se no núcleo do vestiário. Você fica mais solitário. Não era a cultura de vestiário com a qual eu estava acostumado no Strømsgodset.