Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Odegaard não deseja voltar ao Real Madrid com Zidane no comando

Jogador foi emprestado ao Arsenal após ficar insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas pelo treinador francês e promete pedir nova negociação se Zidane continuar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 16:57

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:57

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas no Real Madrid, o meia Odegaard foi emprestado ao Arsenal. E no que depender do jogador, sua volta ao clube merengue pode não acontecer. De acordo com a imprensa espanhola, o norueguês não tem o desejo de voltar ao clube caso Zidane seja o treinador.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "Sport", Odegaard pode pedir para ser novamente negociado no verão europeu, quando termina seu contrato de empréstimo com o Arsenal, se o técnico francês ainda estiver à frente dos Merengues. O vínculo do atleta com os Gunners não prevê a opção de compra, então se o clube londrino quiser continuar com o meia terá de negociar mais uma vez com o Real Madrid.
+ Gignac na lista: 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
Odegaard fez apenas nove jogos pelo Real Madrid na temporada antes de acertar com o Arsenal. O jogador não marcou nenhum gol, não deu assistência e foi titular em cinco oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados