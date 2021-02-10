Odegaard não deseja voltar ao Real Madrid com Zidane no comando

Insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas no Real Madrid, o meia Odegaard foi emprestado ao Arsenal. E no que depender do jogador, sua volta ao clube merengue pode não acontecer. De acordo com a imprensa espanhola, o norueguês não tem o desejo de voltar ao clube caso Zidane seja o treinador.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "Sport", Odegaard pode pedir para ser novamente negociado no verão europeu, quando termina seu contrato de empréstimo com o Arsenal, se o técnico francês ainda estiver à frente dos Merengues. O vínculo do atleta com os Gunners não prevê a opção de compra, então se o clube londrino quiser continuar com o meia terá de negociar mais uma vez com o Real Madrid.
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Odegaard fez apenas nove jogos pelo Real Madrid na temporada antes de acertar com o Arsenal. O jogador não marcou nenhum gol, não deu assistência e foi titular em cinco oportunidades.