Odair vê Flu superior e mostra confiança para o jogo de volta: 'A final está aberta'

Crédito: Técnico do Flu vê briga pelo título em aberto (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A derrota do Fluminense, por 2 a 1, para o Flamengo, neste domingo, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca não abalou a confiança do técnico Odair Hellmann no título do Tricolor. O treinador viu superioridade de sua equipe nos dois tempos da partida, elogiou o empenho do jogadores e prometeu uma briga acirrada pela taça no jogo de volta, na próxima quarta-feira.

– Na minha opinião, o Fluminense foi superior nos dois tempos. O time tomou os dois gols quando estava melhor no jogo. Criamos mais oportunidades que o Flamengo e eles conseguiram fazer o gol da vitória em um contra-ataque, depois de uma bola parada nossa em que acabamos não matando a jogada. Ele têm muita qualidade e não podemos dar nenhuma oportunidade a eles. No futebol é preciso colocar a bola para dentro do adversário e eles saíram com a vitória, mas na justiça do que foi o jogo era para termos saído com um empate ou vitoriosos, pela nossa produção na parte ofensiva e o número de oportunidades que tivemos até os 30 do segundo tempo – avaliou Odair, em entrevista à FluTV, antes de completar: