Odair tem novo teste negativo e volta ao Fluminense contra o Bragantino

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Odair Hellmann voltará ao banco do Fluminense para o confronto contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador realizou mais um teste e teve novamente um resultado negativo para Covid-19. Após ficar fora no duelo com o Internacional por um exame positivo na segunda rodada, o treinador está liberado.

Vale lembrar que Odair já havia dado negativo em outros dois exames realizados pela CBF, inclusive para o jogo contra o Inter. Ainda assim, o treinador ficará afastado até a quarta-feira, quando viaja para comandar o time em Bragança Paulista, respeitando o protocolo da competição que prevê 10 dias de isolamento mesmo em casos assintomáticos e ainda que haja resultado negativo na contra-prova.

Relembre o caso:

Em nota oficial no domingo, o Fluminense informou que Odair Hellmann havia sido submetido a três testes, nos dias 06, 09 e 13 de agosto. No dia 09, após o jogo contra o Grêmio, o treinador fez tanto o teste sorológico, quanto o PCR, para atuar contra o Palmeiras no dia 12. O primeiro deu negativo e o segundo deu reagente, com resultado sendo de conhecimento da CBF no dia seguinte.