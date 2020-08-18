Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Odair tem novo teste negativo e volta ao Fluminense contra o Bragantino

Por confusão no protocolo e demora para troca de resultados, treinador ficou fora contra o Internacional; ele viaja nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:33

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:33

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Odair Hellmann voltará ao banco do Fluminense para o confronto contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador realizou mais um teste e teve novamente um resultado negativo para Covid-19. Após ficar fora no duelo com o Internacional por um exame positivo na segunda rodada, o treinador está liberado.
Vale lembrar que Odair já havia dado negativo em outros dois exames realizados pela CBF, inclusive para o jogo contra o Inter. Ainda assim, o treinador ficará afastado até a quarta-feira, quando viaja para comandar o time em Bragança Paulista, respeitando o protocolo da competição que prevê 10 dias de isolamento mesmo em casos assintomáticos e ainda que haja resultado negativo na contra-prova.
Relembre o caso:
Em nota oficial no domingo, o Fluminense informou que Odair Hellmann havia sido submetido a três testes, nos dias 06, 09 e 13 de agosto. No dia 09, após o jogo contra o Grêmio, o treinador fez tanto o teste sorológico, quanto o PCR, para atuar contra o Palmeiras no dia 12. O primeiro deu negativo e o segundo deu reagente, com resultado sendo de conhecimento da CBF no dia seguinte.
Neste mesmo dia 13 de agosto, o Fluminense passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento dos profissionais para a partida contra o Internacional. Odair Hellmann novamente testou negativo. O Fluminense tomou conhecimento desta decisão ainda no domingo. Mesmo assim, o treinador foi impedido de entrar no estádio e precisou voltar para casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados