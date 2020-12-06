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  • Odair, sobre alcançar 50 jogos à frente do Fluminense: 'Importante, mas tenho de seguir concentrado'
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Odair, sobre alcançar 50 jogos à frente do Fluminense: 'Importante, mas tenho de seguir concentrado'

Comandante exalta feito que obteve no triunfo por 3 a 1 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Athletico-PR, mas afirma: 'É  continuar trabalhando com dedicação'...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 16:06

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 16:06

Crédito: 'Sempre temos mais fortaleza quando estamos juntos no processo', diz comandante (Mailson Santana/FFC
A chegada aos 50 jogos no comando do Fluminense foi vista com um misto de euforia e expectativa por Odair Hellmann. Em entrevista ao site oficial do clube, o treinador valorizou o feito, mas fez questão de traçar novos rumos para o Tricolor das Laranjeiras. - A marca é importante no futebol brasileiro. Vamos continuar trabalhando, continuar com dedicação para seguir em frente nessa caminhada, pois não é fácil ser treinador. Quando se completa uma situação dessas, tem que ficar feliz mas ao mesmo tempo saber que para seguir adiante tem que se entregar mais ainda, continuar muito forte e concentrado para as coisas continuarem a acontecer - declarou.
VEJA A TABELA E FAÇA A SIMULAÇÃO DOS JOGOS DO BRASILEIRÃO
O técnico valorizou o empenho do auxiliar Maurício Dulac e também dos funcionários do clube.
- Vou agradecer sempre ao Dulac, que é meu companheiro de caminhada, mas não vou citar mais nenhum nome porque seria injusto citar alguns que estão mais no front, mas esquecer o nome de alguém. Quero agradecer às pessoas, mostramos confiança a todos quando chegamos. Muito feliz que estão todos engajados no mesmo objetivo - e, em seguida, frisou:
- Não tenho dúvidas que o processo e os funcionários de todos setores fazem a diferença. É um conjunto. Quanto mais coesos e fortalecidos, quando acontecem as oscilações, sempre temos mais fortaleza quando estamos juntos no processo. Isso faz muita diferença - completou.
Sob seu comando, os tricolores têm 56% de aproveitamento, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 75 gols marcados e outros 42 sofridos.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Vasco em clássico diante do Vasco em São Januário.

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