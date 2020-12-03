Odair indica mudanças no Fluminense para duelo deste sábado

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense deve apresentar novidades para o confronto com o Athletico-PR. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Globo, a atividade desta quinta-feira indicou que o lateral-esquerdo Egídio, o meio-campista Hudson e o meia-atacante Michel Araújo serão titulares no duelo do Maracanã.

O trio, que se recuperou após ter contraído Covid-19, deve fazer com que o comandante tricolor promova duas mudanças. O lateral-direito Igor Julião, que atuou improvisado na esquerda, sai para a entrada de Egídio. Já Hudson tende a ganhar espaço no lugar de André.

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A outra mudança tende a ser na formação da equipe. Marcos Paulo, que atuou mais próximo de Nenê, deve formar a linha de frente ao lado de Michel Araújo e Wellington Silva.

A lista de relacionados do Tricolor das Laranjeiras também tende a ter novidades. O zagueiro Nino, restabelecido após ter contraído Covid-19, e o atacante Fred, que está apto a jogar depois de lidar com problemas musculares, ficarão como alternativas para Odair Hellmann.