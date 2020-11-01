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futebol

Odair fala sobre não lançar Luiz Henrique contra o Fortaleza: 'Momento do jogo'

Treinador do Tricolor das Laranjeiras diz: 'Na análise do jogo, precisávamos, principalmente naquele momento do segundo tempo, de um jogador de um para um'...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 16:14
Crédito: Lucas Merçon/FFC
A ausência de Luiz Henrique na vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Fortaleza, no último sábado, causou surpresa devido à mobilização feita para contar com o atacante que estava na Seleção Brasileira Sub-20 na delegação tricolor na Arena Castelão. Porém, na entrevista coletiva online, o técnico Odair Hellmann detalhou o que pesou para não utilizá-lo no decorrer da partida.
- O Fluminense fez essa operação. Mas é importante lembrar que ele participou do jogo-treino (vitória da Seleção Sub-20 sobre o Ituano por 2 a 0, na última sexta-feira, em Itu). Era mais uma opção, com características técnicas diferentes. Mas talvez a posição que temos mais jogadores é esse lado do campo. E aí vai ser essa disputa sadia e terei que fazer as escolhas. Em determinado momento farei as escolhas por alguns pelas características, outros jogos por outro - disse.
O comandante afirmou que o "calor do jogo" foi crucial.
- É um jogador importante, como todos os outros, só que na análise do jogo, precisávamos, principalmente naquele momento do segundo tempo, de um jogador de um para um, que tivesse o drible, pois estávamos com domínio e superioridade, não deixando eles fazerem o contra-ataque - e garantiu:
- Foi opção minha de não colocá-lo neste jogo. Ele estará apto para o próximo jogo e aí visualizaremos as escolhas dentro da estratégia e dentro das variações táticas - complementou.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, dia 8, diante do Grêmio, no Maracanã.

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