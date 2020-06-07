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Odair exalta chegada de Fred ao Flu: 'Qualifica ainda mais esse grupo'

Treinador ainda não teve contato presencial com o jogador, mas comentou expectativa para trabalhar com o atacante no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 17:12

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 17:12

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
A chegada de Fred ao Fluminense gerou grandes expectativas em torcedores e até no elenco. Ainda sem ter tido contato presencial com o atacante, o técnico Odair Hellmann deu as boas-vindas ao jogador de 36 anos através da assessoria de imprensa. Ainda não se sabe como ele irá utilizar o veterano, especialmente com outros jogadores como Ganso e Nenê ainda disputando um lugar no time. Odair destacou o comprometimento do grupo.
- Quero dar as boas-vindas ao Fred nessa volta ao Fluminense. Desejar a ele que tenha todo o sucesso, que essa volta dele ao clube seja abençoada. Temos um grupo bastante qualificado e comprometido com o projeto do clube, com tudo aquilo que temos como objetivo durante o ano e tenho certeza que o Fred vem para qualificar ainda mais esse grupo e esse projeto. Contamos muito com ele, será um prazer trabalhar com ele. Vamos aguardar que iniciem os processos de treinamento, para estarmos juntos e que juntos possamos conquistar todos os nossos objetivos nessa caminhada - afirmou o treinador.
Ainda não há previsão para que Fred e Odair trabalhem juntos presencialmente. O Fluminense segue com os treinos à distância pelo menos até o próximo dia 10. Ainda não há data para o retorno dos jogos ou previsão para que o Tricolor volte ao CT.E MAIS:CBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiroCarioca: datas serão definidas depois de aval das autoridades; palcos da reta final são designadosRegularizado! Veja as competições que Fred jogará pelo FluminenseWitzel libera volta do futebol carioca a partir deste sábado sem público E MAIS:

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