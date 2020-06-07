Odair exalta chegada de Fred ao Flu: 'Qualifica ainda mais esse grupo'

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

A chegada de Fred ao Fluminense gerou grandes expectativas em torcedores e até no elenco. Ainda sem ter tido contato presencial com o atacante, o técnico Odair Hellmann deu as boas-vindas ao jogador de 36 anos através da assessoria de imprensa. Ainda não se sabe como ele irá utilizar o veterano, especialmente com outros jogadores como Ganso e Nenê ainda disputando um lugar no time. Odair destacou o comprometimento do grupo.

- Quero dar as boas-vindas ao Fred nessa volta ao Fluminense. Desejar a ele que tenha todo o sucesso, que essa volta dele ao clube seja abençoada. Temos um grupo bastante qualificado e comprometido com o projeto do clube, com tudo aquilo que temos como objetivo durante o ano e tenho certeza que o Fred vem para qualificar ainda mais esse grupo e esse projeto. Contamos muito com ele, será um prazer trabalhar com ele. Vamos aguardar que iniciem os processos de treinamento, para estarmos juntos e que juntos possamos conquistar todos os nossos objetivos nessa caminhada - afirmou o treinador.