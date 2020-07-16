Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Odair cita desgaste do Fluminense e diz: 'Se tivéssemos mais condições de treinamento, não perderíamos'
futebol

Odair cita desgaste do Fluminense e diz: 'Se tivéssemos mais condições de treinamento, não perderíamos'

Treinador elogia determinação dos atletas nos três jogos disputados contra o Flamengo e afirma que Flu sai mais forte das finais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 03:13

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 03:13

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O técnico Odair Hellmann voltou a citar o pouco tempo de treinamento ao analisar a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O treinador exaltou a entrega do time mesmo com a perda do título do Campeonato Carioca, mas admitiu que a parte física acabou pesando. Mesmo com dois bons jogos na decisão da Taça Rio e no último domingo, o Tricolor não conseguiu repetir as boas atuações.
- No primeiro tempo o Flamengo teve mais posse, mas encaixamos bem a marcação, tirando os espaços. A chance mais clara acho que foi nossa, com o Marcos Paulo. Sentimos um pouco já no primeiro tempo o ritmo e a sequência. Mas nos fortalecemos e criamos as oportunidades com a nossa estratégia. No segundo tempo estabilizamos novamente, adiantamos a marcação, subimos. Mantivemos o jogo de buscar o resultado. Claro que cada vez mais nos expondo e desgastando. O que fizemos nesses três jogos tenho que aplaudir de pé e agradecer aos jogadores - avaliou Odair.
- Enfrentamos uma das melhores equipes da América, se não a melhor. Com mais tempo de trabalho e nós com oito dias de treino, seis jogos em 15 dias. Demos a resposta. Jogamos não só de igual para igual, mas melhor em muitos momentos. No nosso melhor momento eles marcaram no contra-ataque. Acabou saindo o gol aos 50 do segundo tempo, com todos já sem força e cansados. Quando digo isso não é porque nossa preparação física é ruim. Nossos profissionais são de altíssimo nível. Tivemos quase zero índice de lesão. A perna pesou. Quando pesa a cabeça já não pensa mais com tanta tranquilidade. Acabamos não conseguindo desenvolver todos os lances de posse e de ataque. Tenho certeza que se tivéssemos mais condições de treinamento não perderíamos esse jogo de hoje - completou.O Fluminense termina a competição com o segundo melhor ataque, com 27 gols marcados. Foram 16 jogos, oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Agora, a equipe deve ter folga nos próximos dias antes de iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro. O Flu estreia no dia 8 de agosto, contra o Grêmio.
- Não só o físico, mas o mental também pesou mais nesse jogo de hoje. Por mais que estivéssemos bem, tirando as ações ofensivas do Flamengo e escapando com velocidade e achando espaços, teve um momento que eu olhei para o campo e visualizava os jogadores fazendo movimentos já com a perna mais lenta. Aí o jogo baixou de intensidade. Conseguimos recuperar e manter o ritmo para que o resultado se mantivesse aberto. Ficou aberto até os 50 do segundo tempo. Cada jogo que foi passando foi dificultando para nós nesse aspecto mental e físico. Isso tudo atrapalha. Mas saímos mais fortes individualmente, como time, como ideia de jogo, como confiança. Precisamos urgentemente descansar os jogadores. Limpar a mente e o corpo. Eles passaram do limite - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados