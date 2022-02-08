Objetivo do elenco do Coritiba é trabalhar para manter planejamento

Dentro do que foi estabelecido pelo Coritiba antes mesmo da bola rolar para a temporada 2022, a ideia é de trabalhar ao máximo para, justamente, atingir os objetivos traçados pela equipe do Alto da Glória como relatou o meio-campista Willian Farias.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo pontuou Willian, tanto no aspecto individual como coletivo, o elenco dirigido pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo vem focado nesta ideia que passa, diretamente, em serem regulares nos torneios a serem disputados em 2022: Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A:

- Nosso elenco tem feito um bom trabalho na temporada e tem tudo para continuar crescendo e melhorando seu ritmo durante os jogos. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando.

- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar evoluindo e melhorando meu rendimento em campo na temporada. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo neste início de ano. Vou lutar para melhorar ainda mais meus números - acrescentou.

Na próxima rodada do estadual, o Coritiba visitará o Londrina na próxima quarta-feira (9), às 19h (de Brasília).