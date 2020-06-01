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futebol

Oberdan Cattani é eleito maior nome do esporte em Sorocaba

Em enquete, ídolo do Palmeiras deixou para trás nomes como Djalma e Falcão, e ficou com 49,63% dos votos; ele venceu inúmeros títulos pelo alviverde, entre eles a Copa Rio de 51...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 17:26

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:26

Crédito: O goleiro atuou no Palmeiras entre 1941 e 1954 (Divulgação/Palmeiras
Oberdan Cattani, ex-goleiro e eterno ídolo do Palmeiras, foi eleito como maior nome do esporte da cidade de Sorocaba, no interior paulista e onde ele nasceu em 1919, ultrapassando outros grandes atletas, como Djalma Fogaça, Falcão, Hortência e outros.
A enquete foi realizada pelo site do Globoesporte.com e, no total, foram quase 50 mil votos, sendo Cattani o responsável por 24.522, ou seja, 49,63%. Em segundo lugar veio Djalma Fogaça, com 17.623 (35,68%) e, em terceiro, Falcão, com 6.077 votos (12,3%). O Palmeiras agradeceu aos torcedores que votaram nas redes sociais:
- Oberdan Cattani foi eleito o maior nome do esporte de Sorocaba! Fica aqui o nosso obrigado a todo mundo que votou – escreveu o clube no Twitter.Oberdan Cattani foi eleito o maior nome do esporte de Sorocaba! Fica aqui o nosso obrigado a todo mundo que votou ?#FamíliaPalmeiras https://t.co/AlTMAS0x91— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 1, 2020 O goleiro nasceu na cidade de Sorocaba em 12 de junho de 1919 e faleceu em São Paulo em 20 de junho de 2014, aos 95 anos. Em sua carreira profissional, atuou pelo Palmeiras de 1940 a 1954, onde venceu a Copa Rio Internacional (1951), Torneio Rio-São Paulo (1951), Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo (1942 e 1947), Campeonato Paulista (42, 44, 47 e 50), Taça Cidade de São Paulo (45, 46, 50 e 51) e Torneio Início Paulista (42 e 46). Depois, ele atuou apenas na Juventus, entre 54 e 55.E MAIS:Lembra dele? Darío Muñoz relembra momentos importantes pelo PalmeirasPalmeiras terá congresso com Luxa e assistente de Guardiola nesta semanaHá cinco anos: Palmeiras lembra 1ª vitória em Itaquera; reveja os golsValdivia fala do Verdão: Tirone burro, traído por Nobre e pedido por postLuxa pede volta mais estudada: 'Ser exemplo de que com tantas mortes?' E MAIS:

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