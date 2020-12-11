'O Sampaoli me queria de qualquer jeito', disse Thiago Neves sobre quase ida para o Atlético-MG

- Eu tomei um susto quando vi o número do Mattos ligando. Cheguei no Rio, me liga o Alexandre Mattos e aí eu falei: “Não é possível, mais uma loucura na minha vida”. Quando eu atendi, a primeira coisa que ele (Mattos) fala: “Quer ser campeão comigo?” (risos). Na hora, eu falei que sim, porque adoro essas loucuras. Já iria chegar lá falando um monte de besteira. Depois, eu falei com o Alexandre (Mattos) que ele sabia como funcionava, mas que eu topava e perguntei se eles (Atlético) também estariam preparados pelo que estaria por vir. O Mattos disse que sim, que o presidente, que não sei o que, que o Sampaoli queria falar comigo no dia seguinte e eles jogariam contra o Coritiba no dia-disse ao canal do Rica Perrone. Em seguida contou que sua ida para Galo era um pedido de Sampaoli. -Ele (Mattos) me falava que o Sampaoli me queria de qualquer jeito e eu disse que estaria dentro, ainda mais agora com o estádio vazio, que ninguém ia poder lá me bater e me xingar (risos). Estou mais do que dentro, vamos pra confusão-contou. Thiago Neves também falou que recebeu uma ligação do treinador, falando que as coisas estavam certas. Até que o Atlético retornou o contato cancelando a negociação. - Aí me liga o Sampaoli, a gente faz tudo que pediam, da forma que pediram, tudo bonitinho no papel, rabisquei e meti a caneta. Depois de 15 minutos, me ligam de volta e falam: “Deu ruim aqui, negócio complicou, não vai dar não. Estou indo pela segurança do Thiago e é melhor ele não vir”. Infelizmente não pude ir. Por fim, Thiago falou que toparia jogar pelo Galo, pois queria ganhar o Brasileiro com o clube mineiro, calando seus críticos. - Eu assinei, queria ir de todo jeito, pois eu gosto desses desafios, quando todo mundo fala mal. Igual foi no Flamengo, mesma coisa do Cruzeiro, que diziam que não dava mais pra mim e que eu não conseguiria jogar. Agora imagina, se eu chego no Atlético, é Campeão Brasileiro depois de sei lá quantos anos. Minha cabeça já era essa, tanto que falei com o Alexandre (Mattos) que, se fosse Campeão Brasileiro, eu não sabia o que faria, ia encerrar minha carreira, porque aí tá louco. Disputa na Justiça