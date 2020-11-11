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O que vimos no primeiro Dérbi feminino da história do Allianz Parque

Confira uma visão exclusiva, de dentro do estádio, do histórico Palmeiras x Corinthians do Brasileirão A1
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Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 21:02
Crédito: (Arte: Murilo Dias
Palmeiras e Corinthians fizeram, no último final de semana, o primeiro Dérbi feminino da história do Allianz Parque. O NOSSO PALESTRA estava presente no empate por 0x0 válido pela ida da semifinal do Brasileirão Feminino!Gabriel Amorim e Tayna Fiori comentaram a partida e opinaram sobre a decisão da próxima semana. Vamos torcer para as Palestrinas chegarem na primeira final da história do futebol feminino do Palmeiras!
OBS: Os vídeos do quadro “Nossas Palestrinas” são todos legendados para que a atleta Stefany Krebs, deficiente auditiva, tenha acesso aos nossos conteúdos.

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