O que vale atenção no Vasco que encara o Volta Redonda

Crédito: Vasco e Volta Redonda se enfrentaram no Campeonato Carioca, ainda com Abel Braga (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco faz, neste sábado, aquele que deverá ser o último jogo-treino antes do início do Campeonato Brasileiro. Diante do Volta Redonda, às 10h30, no Estádio Ronaldo Nazário, o técnico Ramon Menezes poderá fazer e os torcedores - por meio da transmissão da Vasco TV - poderão acompanhar os últimos ajustes a serem feitos antes do jogo contra o Palmeiras.Da defesa para o ataque, vale prestar atenção na atuação dos goleiros. Fernando Miguel, o titular, foi pouco exigido na gestão de Ramon Menezes. O Voltaço tem nível superior ao dos dois últimos adversário. Também na retaguarda, se Leandro Castan retornar após lesão ou não, as duplas titulares e reservas terão oportunidade de evoluírem.

O lateral-esquerdo Henrique deve ser o maior interessado em mostrar serviço. Apesar das atuações regulares, elogiadas até pelo capitão da equipe, Leandro Castan, é para a posição dele que o esforço financeiro do Vasco se concentra.

O entrosamento do lado direito do meio-campo/ataque parece estar mais avançado que o do lado esquerdo. Para tanto, a desenvoltura de Talles Magno e a parceria dele com Benítez e o próprio Henrique se fazem necessários.