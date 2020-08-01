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futebol

O que vale atenção no Vasco que encara o Volta Redonda

Nível de exigência de Fernando Miguel, entrosamento da zaga, atuação de Henrique, Talles Magno e Lucas Santos são alguns dos fatores que chamam atenção no último jogo-treino...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 07:30

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 07:30

Crédito: Vasco e Volta Redonda se enfrentaram no Campeonato Carioca, ainda com Abel Braga (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco faz, neste sábado, aquele que deverá ser o último jogo-treino antes do início do Campeonato Brasileiro. Diante do Volta Redonda, às 10h30, no Estádio Ronaldo Nazário, o técnico Ramon Menezes poderá fazer e os torcedores - por meio da transmissão da Vasco TV - poderão acompanhar os últimos ajustes a serem feitos antes do jogo contra o Palmeiras.Da defesa para o ataque, vale prestar atenção na atuação dos goleiros. Fernando Miguel, o titular, foi pouco exigido na gestão de Ramon Menezes. O Voltaço tem nível superior ao dos dois últimos adversário. Também na retaguarda, se Leandro Castan retornar após lesão ou não, as duplas titulares e reservas terão oportunidade de evoluírem.
O lateral-esquerdo Henrique deve ser o maior interessado em mostrar serviço. Apesar das atuações regulares, elogiadas até pelo capitão da equipe, Leandro Castan, é para a posição dele que o esforço financeiro do Vasco se concentra.
O entrosamento do lado direito do meio-campo/ataque parece estar mais avançado que o do lado esquerdo. Para tanto, a desenvoltura de Talles Magno e a parceria dele com Benítez e o próprio Henrique se fazem necessários.
Do banco, o centroavante reserva que tiver melhor desempenho tem mais chance de ser a sombra de Germán Cano na abertura do Brasileirão. Paralelamente, Lucas Santos já fez dois gols nos jogos-treino pós-Campeonato Carioca. Ele deverá ser utilizado frequentemente ao longo da temporada.

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