O que os jogadores de Rússia e Ucrânia no radar do Flamengo indicam sobre prioridades

Zagueiro, laterais, volante e atacante. Uma lista de jogadores de clubes da Rússia e Ucrânia que estão no radar do Flamengo indica prioridades de Paulo Sousa para a sequência da temporada. O clube está com tratativas "congeladas" no mercado por conta de uma ação do Banco Central, cuja ação poderá custar R$ 127 milhões em penhora, e não deve fazer contratações em larga escala em 2022, mas o recado quanto a carências foi ratificado.

Isso porque, ainda antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu, Paulo Sousa já havia identificado, após conversas com antigos e novos membros do departamento de futebol do Fla, três carências no elenco: goleiro, zagueiro e meio-campista.

Para a temporada, o clube já contratou o beque Fabrício Bruno e o meia-atacante Marinho. Como Malcom, do Zenit, é um dos nomes monitorados pelo Fla, está claro que o Mister quer mais um jogador arisco, veloz e forte no mano a mano para jogar como ala ou ponta - vale citar que Kenedy e Michael deixaram o clube e abriram uma lacuna.

Outros nomes são do lateral-esquerdo Douglas (ex-Atlético-MG), do volante Wendel (ex-Fluminense), ambos do Zenit também, e do lateral-direito Dodô (ex-Coritiba), que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, invadida pelos russos. Todos estão com situações indefinidas em relação aos seus contratos, por ora.

Em relação à lateral direita, o Flamengo já avisou que não negociará Rodinei, cobiçado no mercado desde janeiro, inclusive por rivais locais, mas está aberto para ouvir propostas por Isla. O clube só irá ao mercado para encorpar o setor caso o chileno saia.

Já para o meio, conforme citado acima, o Fla já busca há três meses um nome. Thiago Mendes voltou a ser cogitado, porém, hoje, o Rubro-Negro está longe de encaminhar a chegada de um novo volante, cuja função tem sido a mais disputada sob o comando de Paulo Sousa - Andreas, Arão, Gomes, Diego e Thiago Maia (antes do corte na perna) têm se revezado constantemente.

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Um nome que pinta como à frente do demais citados, atualmente, é o de Pablo, atualmente no Lokomotiv Moscou, indicação de Sousa, que trabalhou com o zagueiro nos tempos de Bordeaux e está a caminho do Brasil para ouvir propostas. Ou seja, outro indício que o Fla não fechou as possibilidades para nenhum setor - de goleiro a atacante.