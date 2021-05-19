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futebol

O que o Flamengo precisa para ser o primeiro lugar geral na Libertadores

Invicto, o Rubro-Negro recebe a LDU nesta quarta-feira, às 21h, e se garante nas oitavas como líder do Grupo G em caso de vitória no Maracanã. E o clube mira a liderança geral
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Publicado em 19 de Maio de 2021 às 12:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 12:01
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite desta quarta-feira, mais precisamente às 21h, a bola rola no Maracanã para o confronto entre o invicto Flamengo e a LDU, válido pela 5ª rodada do Grupo G da Libertadores. Com a vaga às oitavas de final encaminhada, o Rubro-Negro pode assegurar o primeiro lugar do grupo e, de quebra, seguir na busca pela liderança geral do torneio em caso de vitória nesta noite. Para ser o primeiro lugar geral, o que permitiria decidir os duelos de mata-mata sempre em casa, o Flamengo precisa: 1) Vencer a LDU e o Vélez Sarsfield (na próxima quinta-feira); 2) Atlético-MG perder uma das duas rodadas restantes. Se o Atlético-MG, que também entra em campo hoje (contra o Cerro Porteño, em casa) e está com os mesmos 10 pontos do Flamengo, vença ambos os jogos, o Rubro-Negro terá que ficar à frente do Galo nos critérios de desempate: 1) melhor saldo de gols; 2) mais gols pró; 3) mais gols fora de casa; 4) ranking da Conmebol.
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A brecha para o status de melhor campanha na fase de grupos surgiu principalmente com a derrota do Palmeiras, então com 100% de aproveitamento e 12 pontos somados, para o Defensa y Justicia, na última noite, no Allianz Parque, por 4 a 3.
Em tempo: caso vença os dois próximos jogos, o Flamengo também igualará as suas melhores campanhas em uma fase de grupos da Libertadores (1984 e 2007). Nas duas edições, o clube da Gávea passou invicto pela fase de grupos - cinco vitórias e um empate.

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