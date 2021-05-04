O que o Flamengo pode esperar da LDU, invicta na temporada e no retrovisor do clube na Libertadores

Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores

O Flamengo não terá só a altitude de 2.734 metros como fator intimidador para o jogo desta terça-feira, diante da LDU, a partir das 21h30, e válido pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Para defender a sua liderança isolada, o Rubro-Negro terá que encarar uma equipe embalada pela invencibilidade na temporada: em 12 partidas, venceu cinco e empatou sete vezes. Caso o placar seja o mais frequente para a Liga de Quito na temporada, um empate, o Flamengo se mantém na liderança. Já se os comandados de Rogério Ceni forem derrotados, os de Pablo Repetto assumirão o topo do grupo, já que a LDU está com quatro pontos, dois a menos em relação aos brasileiros.

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Aliás, Repetto, desde 2017 na LDU, sublinhou o favoritismo do Fla ao projetar o próximo compromisso do único clube equatoriano campeão da Libertadores:

- Como uma equipe grande que somos, estamos prontos para pelear com um dos grandes candidatos a conquistar a Copa (Libertadores) nesta terça-feira.

A LDU vem de vitória na Libertadores. Na última rodada, contra o Vélez Sarsfield, cujo triunfo por 3 a 1 ocorreu após dois gols no segundo tempo, Pablo Repetto alterou o time do 4-5-1 para o 3-5-2 depois do intervalo e viu o desempenho melhorar consideravelmente.

Para enfrentar o Flamengo, o técnico uruguaio não quis revelar se repetirá uma linha defensiva com cinco jogadores. A possibilidade, com prioridade para a saída veloz em contragolpes, é considerável. RETROSPECTO E DESTAQUES

Em tempo: por falar em retrospecto, o mais recente do Fla em altitude não é nada animador: goleada sofrida para o Independente Del Valle, por 5 a 0, em 2020, quando Domènec Torrent ainda comandava a equipe. Alerta ligado para não sucumbir novamente às consequências traiçoeiras perto das nuvens.

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