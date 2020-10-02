O que o Flamengo já garantiu de premiação com as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores

Crédito: AFP

Nesta semana, o Flamengo garantiu uma vaga antecipada às oitavas de final da Libertadores e, no dia seguinte, mais precisamente na última quinta-feira, o sorteio da Copa do Brasil pôs o Athletico-PR no caminho do clube da Gávea, em confronto a ser disputado pela mesma fase: oitavas.Diante deste cenário, em que as competições de mata-mata encaminham para o afunilamento, o LANCE! aproveita para externar o que o Flamengo já tem de premiação financeira assegurada até aqui. Quanto à Libertadores, cuja vaga foi conquistada com uma rodada de antecedência, depois da recente vitória sobre o Independiente Del Valle (por 4 a 0), o Rubro-Negro já garantiu o embolso de 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões).

A título de curiosidade: caso o Flamengo volte a ser campeão da Libertadores, a grana a entrar nos cofres do clube, ao todo, será de 22,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 126,9 milhões) - somando bonificações de todas as fases.