O que o Flamengo já garantiu de premiação com as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores

Nesta semana, o Flamengo garantiu uma vaga antecipada às oitavas de final da Libertadores e, no dia seguinte, mais precisamente na última quinta-feira, o sorteio da Copa do Brasil pôs o Athletico-PR no caminho do clube da Gávea, em confronto a ser disputado pela mesma fase: oitavas.Diante deste cenário, em que as competições de mata-mata encaminham para o afunilamento, o LANCE! aproveita para externar o que o Flamengo já tem de premiação financeira assegurada até aqui. Quanto à Libertadores, cuja vaga foi conquistada com uma rodada de antecedência, depois da recente vitória sobre o Independiente Del Valle (por 4 a 0), o Rubro-Negro já garantiu o embolso de 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões).
A título de curiosidade: caso o Flamengo volte a ser campeão da Libertadores, a grana a entrar nos cofres do clube, ao todo, será de 22,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 126,9 milhões) - somando bonificações de todas as fases.
Já em relação à Copa do Brasil, cuja estreia nesta edição ocorrerá dia 28 deste mês, em Curitiba, o Flamengo já tem assegurado R$ 2,6 milhões ao seus cofres. Cabe destacar ainda que a CBF, para esta temporada, elevou os valores de premiação para o campeão e o vice do torneio.Em suma, o Flamengo tem R$ 8,5 milhões garantidos com as vagas nas oitavas da Libertadores e Copa do Brasil. Agora, o próximo jogo do Fla, vindo de duas vitórias consecutivas, será por outra competição: o Campeonato Brasileiro, cujo rival da vez será o Athletico-PR, às 16h deste domingo, no Maracanã.