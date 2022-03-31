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O que o Coritiba precisa fazer para conquistar o Campeonato Paranaense?

Após vencer o Maringá fora de casa, o Coxa se aproximou da conquista do estadual...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 17:11
Na noite da última quarta-feira, o Coritiba derrotou o Maringá por 2 a 1 e ficou perto da conquista do Campeonato Paranaense.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O resultado foi muito comemorado dentro do Couto Pereira, já que o placar ficou a favor do adversário durante a partida e o time de Gustavo Morínigo precisou mostrar poder de reação.
O que precisa para ser campeão?
Agora, o Coxa volta a campo no fim de semana apoiado pela torcida e precisa de um simples empate para soltar o grito de campeão.
Se o Maringá vencer por um gol, a disputa será definida nos pênaltis. Caso o time do interior ganhe por dois ou mais tentos de diferença, fica com a taça no tempo normal.
Crédito: Foto:Divulgação/Coritiba

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