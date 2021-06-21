O que foi dito por Diego Aguirre em sua apresentação no Internacional

A segunda passagem de Diego Aguirre como técnico do Internacional se iniciou oficialmente nesta segunda-feira (21) com a coletiva de apresentação do técnico uruguaio. O acordo entre as partes tem validade até dezembro de 2022.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O sentimento de gratidão ao Colorado foi rapidamente exaltado pelo técnico de 55 anos de idade falando tanto sobre o período em que foi atleta como também referente a primeira passagem na temporada de 2015 sendo treinador do Inter. Na oportunidade, ele foi campeão do Gauchão e parou na semifinal da Libertadores quando caiu diante do Tigres-MEX.