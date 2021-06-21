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O que foi dito por Diego Aguirre em sua apresentação no Internacional

Novo técnico do Colorado foi oficialmente introduzido ao torcedor em coletiva nesta segunda-feira (21)...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 14:35

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:35

Crédito: Treinador passou pelo clube na temporada de 2015 (Divulgação/Internacional
A segunda passagem de Diego Aguirre como técnico do Internacional se iniciou oficialmente nesta segunda-feira (21) com a coletiva de apresentação do técnico uruguaio. O acordo entre as partes tem validade até dezembro de 2022.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O sentimento de gratidão ao Colorado foi rapidamente exaltado pelo técnico de 55 anos de idade falando tanto sobre o período em que foi atleta como também referente a primeira passagem na temporada de 2015 sendo treinador do Inter. Na oportunidade, ele foi campeão do Gauchão e parou na semifinal da Libertadores quando caiu diante do Tigres-MEX.
- Estou muito feliz de voltar para casa. Internacional abriu as portas para mim quando era menino. 2015 aconteceu novamente como treinador. Ficaram algumas coisas grandes e boas por fazer. Tenho muita confiança na equipe - ratificou Aguirre.
Veja outras respostas dadas pelo técnico em sua apresentaçãoObservação prévia da equipe

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