O que esperar de Cristiano, lateral-esquerdo do Sheriff e possível reforço do Fluminense para 2022

Na última semana, o Sheriff Tiraspol deu o sinal verde para a oferta de compra do Fluminense por Cristiano, lateral-esquerdo do clube moldávio. Destaque da Liga dos Campeões, o jogador foi o responsável pelas três assistências em seis jogos do time na fase de grupos. Aos 28 anos, ele deseja voltar ao Brasil e está próximo de fechar com o Tricolor, de acordo com o ge.Natural do Rio de Janeiro, Cristiano começou a carreira no CRB. Além do clube formador, o lateral tem passagens pelo Vitória-PE, Bonsucesso, Criciúma e Volta Redonda. Em 2017, foi emprestado ao Sheriff Tiraspol, e foi contratado ao final da temporada. Pelo clube da Moldávia, conquistou quatro campeonatos nacionais e um torneio. Contudo, os números de expressão do atleta só vieram após alguns anos. Na temporada de 2017/18, o lateral marcou uma assistência na Liga Europa e não marcou gols nas competições que o Sheriff disputou. Em 2018/19, Cristiano completou 32 jogos mas não estufou a rede ou deu passes para o gol. Em 2019/20, participou de 36 jogos e marcou um gol. Independente do desempenho em números, o jogador seguiu sendo utilizado pelo Sheriff ao longo dos anos, e é reconhecido como um destaque do futebol da Moldávia. Nesta temporada, a estrela de Cristiano brilhou. Pela Liga dos Campeões, o lateral contribuiu diretamente para duas vitórias do clube na fase de grupos. Nesta temporada, o lateral deu 21 passes para finalização, além das assistências.Em entrevista ao LANCE!, Cristiano comentou sobre a negociação com o Fluminense. Empolgado, o jogador manifestou o desejo de vestir as três cores. Mesmo sondado por clubes estrangeiros, ele deu preferência à negociação com o Tricolor pela possibilidade de voltar ao Brasil.