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O que esperar? Abel diz que Fluminense estudou o Millonarios; técnico pediu 'seriedade absoluta'

Treinador admite que altitude de mais de 2.500m influencia no desempenho, mas já deixou claro que não quer usar argumento para justificar qualquer tipo de resultado...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 07:30
É chegada a hora. O Fluminense faz sua estreia na edição de 2022 da Libertadores nesta terça-feira, contra o Millonarios (COL), no Estádio "El Campín", em Bogotá. O adversário foi alvo de estudo do técnico Abel Braga e dos jogadores do Fluminense, conforme afirmou o próprio treinador. - É um adversário de força que vai tentar conseguir uma vantagem no primeiro jogo. O campo é muito bom, a iluminação é muito boa. Já estudamos bastante - disse Abel.
O Fluminense vem com uma campanha respeitável no Carioca: são sete vitórias consecutivas, com apenas uma derrota no Carioca. No entanto, o Millonarios também vem embalado: já são quatro triunfos seguidos. Ou seja, não dá para esperar vida fácil. A equipe ocupa a terceira posição no campeonato colombiano e, claro, quer fazer bonito na Libertadores.
Para superar o adversário, o técnico tricolor pediu seriedade aos jogadores.
- É uma competição internacional, onde o Fluminense vai fazer de tudo para passar. Tem que jogar duro, encarar com seriedade total e absoluta. Fiz um treino tático e disse pra eles: "Se a estratégia não estiver certa, eu mudo. Mas o que não pode mudar é o objetivo". Esperamos terça-feira ter mais um bom resultado - afirmou Abelão.Os mais de 2.500m acima do nível do mar de Bogotá, palco da partida, surgem, claro, como um desafio à parte. Não à toa, o Fluminense treinou no campo anexo do "El Campín" numa estratégia de aclimatação. Abel, de antemão, deu a entender que tal dificuldade não pode soar como desculpa por qualquer tipo de resultado.
- A altitude nunca é agradável. Também não vamos sair de lá achando que a altitude vai ser responsável por alguma coisa. Claro que tem influência, mas a equipe está fisicamente muito bem - garantiu.
Crédito: Fluminensetreinandonocampoanexodo'ElCampín'(MailsonSantana/Fluminense

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