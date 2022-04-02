O que acontece? Grupo multicampeão do Flamengo passa a ficar marcado por cinco vices consecutivos

A rotina da atual geração do Flamengo de dar voltas olímpicas tem esvaído. Hoje, o elenco estrelado com Gabigol, Arrascaeta e companhia amarga o quinto vice em um intervalo de cinco meses, sendo o segundo consecutivo para o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, por pontos corridos, e do Campeonato Carioca, após vencer a final em 3 a 1 no placar agregado.Os três anteriores foram os vice-campeonatos da Libertadores, em novembro, do Brasileiro, em dezembro, e da Supercopa do Brasil, em fevereiro deste ano. Palmeiras e Atlético-MG foram os vencedores nos respectivos torneios. O LANCE! aborda itens que têm influenciado para os revezes do Rubro-Negro.

Assim que pisou no Ninho do Urubu, Paulo Sousa detectou uma necessidade de mais ambição ao grupo do Flamengo, que conquistou 12 taças de 2019 a maio de 2021, mas vinha de uma frustrante derrota na final da Libertadores e uma campanha aquém na reta final do Brasileirão. A falta de "fome" passou a ser a tônica dos debates.

- Sobretudo, como parece a mim, é que nosso elenco, individualmente, tem que dar um passo diferente. Ou seja, é uma equipe que já tem alguns anos, há quatro anos, construiu vitórias importantes pela qualidade e pelo talento. E, hoje, em termos de espírito, é uma equipe que tem que ter a mesma fome de conquistar do que teve no início desta construção deste elenco - falou o Mister, ainda em janeiro.

Domènec Torrent, que substituiu o Mister, mudou drasticamente o Flamengo. Sob o comando do espanhol, o time jogou com dois pontas e com as linhas mais baixas - assim, apostava bastante em contra-ataques.

Com Ceni, uma mudança que chamou a atenção foi trazer Willian Arão para a função de zagueiro para apostar em Diego como volante, ao lado de Gerson. Ademais, foi um time que se propôs a ter mais a posse de bola. Entretanto, o Rubro-Negro também ficou marcado por levar muitos gols.

Já a passagem de Renato é lembrada por críticas acerca da questão tática. Nos primeiros jogos, o Flamengo se mostrou uma equipe dominante dentro de campo e que marcava muitos gols. Contudo, o trabalho enfrentou oscilações e terminou em baixa, com os vices do Brasileirão e Libertadores, além de uma dura eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Em janeiro deste ano, em entrevista ao "BarbaCast", o goleiro César admitiu que o trabalho deixava a desejar na questão tática.

Agora, com a Libertadores e o Brasileiro batendo à porta, a missão de Paulo Sousa é reunir os cacos e, além de trabalhar o lado mental dos jogadores, buscar respaldo da diretoria para dar a volta por cima e conseguir fazer a engrenagem funcionar o mais rapidamente possível, superando os vices recentes.

Pois, como o próprio português já sublinhou, a "cultura da vitória" é essencial para a continuidade de um trabalho no futebol brasileiro.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DO FLAMENGO ENTRE 2019 E 2021

Internacionais:Taça Libertadores da América - 2019Recopa Sul-Americana - 2020

Nacionais:Campeonato Brasileiro - 2019 e 2020Supercopa do Brasil - 2020 e 2021

Estaduais:Campeonato Carioca - 2019, 2020 e 2021Taça Guanabara - 2020 e 2021Taça Rio - 2019