O próximo preservado? Diego é o atleta em maior sequência de jogos no Flamengo

Além dos atletas que disputam a Copa América, o Flamengo não pôde contar com Rodrigo Caio na derrota para o Juventude neste domingo, em Caxias do Sul. A decisão foi da comissão técnica, após avaliação, devido à sequência de jogos do zagueiro, que sofreu com lesões na temporada passada.O camisa 3 havia sido titular nas cinco partidas anteriores do Flamengo e foi substituído por Gustavo Henrique. De acordo com o Flamengo, o processo de preservação será feito com outros atletas, e Diego, titular nos últimos nove jogos, pode ser o próximo.+ ATUAÇÕES: Matheuzinho comete falha fatal e recebe pior nota em derrota do FlamengoLíder técnico e entre os mais experientes do elenco, o camisa 10 não sai do time inicial desde 19 de maio, quando o Flamengo empatou com a LDU na fase de grupos da Libertadores. Naquela ocasião, Diego foi preservado por Rogério Ceni, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo.