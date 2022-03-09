O primeiro! Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Philipe Sampaio

O primeiro reforço da 'Era John Textor' chegou no Botafogo. O clube anunciou a chegada do zagueiro Philipe Sampaio nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. O defensor de 27 anos estava no Guingamp, da França.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'

Philipe assina em definitivo com o Botafogo. O defensor chega com vínculo válido por três temporadas. Ele até mesmo já havia se despedido do Guimgamp nas redes sociais.

Com passagem pela base do Santos, será a primeira experiência do zagueiro no futebol profissional pelo Brasil. Antes, ele jogou por Boavista-POR, Akhmat Grozny-RUS, Feirense-POR, Tondela-POR e Guingamp-FRA.

Nas redes sociais, o clube fez uma referência ao DJ Pedro Sampaio, fazendo mistério e colocando um ritmo de uma das músicas do artista.

Lucas Piazon, meio-campista do Braga-POR, também tem situação fechada com o Botafogo e deve ser anunciado em breve pelo Glorioso.