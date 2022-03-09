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O primeiro! Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Philipe Sampaio

Defensor que estava no Guingamp-FRA é o primeiro confirmado para reforçar o Alvinegro na 'Era John Textor'...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 14:52

Publicado em 09 de Março de 2022 às 14:52

O primeiro reforço da 'Era John Textor' chegou no Botafogo. O clube anunciou a chegada do zagueiro Philipe Sampaio nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. O defensor de 27 anos estava no Guingamp, da França.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'
Philipe assina em definitivo com o Botafogo. O defensor chega com vínculo válido por três temporadas. Ele até mesmo já havia se despedido do Guimgamp nas redes sociais.
Com passagem pela base do Santos, será a primeira experiência do zagueiro no futebol profissional pelo Brasil. Antes, ele jogou por Boavista-POR, Akhmat Grozny-RUS, Feirense-POR, Tondela-POR e Guingamp-FRA.
Nas redes sociais, o clube fez uma referência ao DJ Pedro Sampaio, fazendo mistério e colocando um ritmo de uma das músicas do artista.
Lucas Piazon, meio-campista do Braga-POR, também tem situação fechada com o Botafogo e deve ser anunciado em breve pelo Glorioso.
Crédito: PhilipeaoladodeAndréMazzuco,diretordefuteboldoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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