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O paredão, os artilheiros, o garçom... Veja os destaques individuais da 1ª rodada do Brasileirão

Campeonato Brasileiro começou bastante equilibrado...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 08:10
Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC
O Campeonato Brasileiro 2021 começou da mesma forma com que a edição passada terminou: equilibrado e emocionante. Apenas o duelo entre São Paulo e Fluminense não saiu do zero, com a rodada terminando com um média de 2,5 bolas na rede por partida - em 2020, a competição teve 2,48 de média.
De cara, um confronto entre Flamengo e Palmeiras. E apesar da vitória magra dos cariocas - 1 a 0, gol de Pedro -, o jogo foi o que registrou o maior volume de finalizações certas: 14, segundo dados do site Footstats. Destaque para o Rubro-Negro, com nove, e também para Weverton, que, apesar de não ter conseguido impedir a derrota, foi o goleiro que mais realizou defesas no fim de semana na Série A: sete.
Outro arqueiro que brilhou na rodada foi Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, contra o Corinthians. O ex-vascaíno foi quem mais realizou defesas difíceis (3), incluindo uma cobrança de pênalti de Mateus Vital, sendo fundamental na vitória do Dragão por 1 a 0.Quem também foi decisivo para seu time na rodada foi Yago Pikachu. O jogador entrou no intervalo e marcou os dois gols da virada do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão - Hulk havia aberto o placar.
O lateral/atacante divide a artilharia com Thaciano, que anotou dois tentos no triunfo do Bahia sobre o Santos por 3 a 0. Desta partida saiu o garçom da rodada: Rossi - outro atleta com passagem pelo Vasco -, com duas assistências.
Confira quem são os líderes das principais estatísticas do Campeonato Brasileiro após a 1ª rodada:- Dados do Footstats
Artilheiros: Thaciano (Bahia) e Yago Pikachu (Fortaleza) - 2 golsGarçom: Rossi (Bahia) - 2 assistências​Maior passador: Miranda (São Paulo) - 100 passes certos​Maior finalizador: Marinho (Santos) - 6 finalizações (2 certas)Maior ladrão de bolas: Caio Paulista (Fluminense) - 8 desarmesMaior interceptador: Gabriel Menino (Palmeiras) - 4 interceptações​Maior cruzador: Uendel (Cuiabá) - 5 cruzamentos certos​Maior driblador: Rick (Ceará) - 5 dribles certosMais defesas: Weverton (Palmeiras) - 7 (6 simples)Mais defesas difíceis: Fernando Miguel (Atlético-GO) - 3 (5 no total)
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