O paredão, os artilheiros, o garçom... Veja os destaques individuais da 1ª rodada do Brasileirão

Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC

O Campeonato Brasileiro 2021 começou da mesma forma com que a edição passada terminou: equilibrado e emocionante. Apenas o duelo entre São Paulo e Fluminense não saiu do zero, com a rodada terminando com um média de 2,5 bolas na rede por partida - em 2020, a competição teve 2,48 de média.

De cara, um confronto entre Flamengo e Palmeiras. E apesar da vitória magra dos cariocas - 1 a 0, gol de Pedro -, o jogo foi o que registrou o maior volume de finalizações certas: 14, segundo dados do site Footstats. Destaque para o Rubro-Negro, com nove, e também para Weverton, que, apesar de não ter conseguido impedir a derrota, foi o goleiro que mais realizou defesas no fim de semana na Série A: sete.

Outro arqueiro que brilhou na rodada foi Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, contra o Corinthians. O ex-vascaíno foi quem mais realizou defesas difíceis (3), incluindo uma cobrança de pênalti de Mateus Vital, sendo fundamental na vitória do Dragão por 1 a 0.Quem também foi decisivo para seu time na rodada foi Yago Pikachu. O jogador entrou no intervalo e marcou os dois gols da virada do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão - Hulk havia aberto o placar.

O lateral/atacante divide a artilharia com Thaciano, que anotou dois tentos no triunfo do Bahia sobre o Santos por 3 a 0. Desta partida saiu o garçom da rodada: Rossi - outro atleta com passagem pelo Vasco -, com duas assistências.

Confira quem são os líderes das principais estatísticas do Campeonato Brasileiro após a 1ª rodada:- Dados do Footstats