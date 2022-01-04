O oitavo reforço: Vasco anuncia a contratação de Raniel, atacante emprestado pelo Santos

A terça-feira está animada no Vasco. Depois de Vitinho, o Cruz-Maltino anunciou Raniel, oitava contratação da equipe para a próxima temporada. O centroavante passou por exames no CT Moacyr Barbosa e assinou contrato de empréstimo até o fim deste ano junto ao Santos.O salário do jogador de 25 anos será dividido entre os clubes. É o primeiro reforço para o setor, que sofreu a perda de Germán Cano, referência do time por duas temporadas.Desde que assinou com o Santos, Raniel não conseguiu render, mas tem contrato até dezembro de 2023. O atleta decidiu respirar novos ares na próxima temporada. Com a camisa do Alvinegro Praiano foram 33 jogos e três gols. Em 2021, Raniel disputou 19 partidas e marcou apenas um tento, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

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Além disso, o atacante viveu um drama pessoal em 2020 durante a pandemia global do Covid-19. Ele teve de passar por uma cirurgia devido à uma trombose venosa e ficou dez meses fora dos gramados. Com um grave problema particular, o atacante não teve uma recuperação adequada e passou por mais uma cirurgia em março do ano passado.

Confira a nota publicada pelo site oficial do Vasco:

"De olho nas competições da próxima temporada, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira (04/01) a contratação do atacante Raniel. O jogador de 25 anos vinha defendendo as cores do Santos e chega com contrato de empréstimo até o final da temporada.

Natural de Recife (PE), Raniel se profissionalizou no Santa Cruz (PE), mas foi com a camisa do Cruzeiro que começou a ganhar destaque no cenário nacional. Na Raposa, o atacante disputou 88 jogos, marcou 16 gols e foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018). Foi negociado com o São Paulo em 2019, porém permaneceu pouco tempo no Tricolor Paulista.

Ao término do Campeonato Brasileiro, Raniel se transferiu para o Santos e permaneceu no clube da Vila Belmiro nas duas últimas temporadas.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome completo: Raniel Santana de VasconcelosApelido: RanielData de Nascimento: 11/06/1996 (25 anos)Local de Nascimento: Recife (PE)Altura: 1,81 mPosição: AtacanteClubes: Santa Cruz (PE), Cruzeiro, São Paulo, Santos e Vasco da Gama"