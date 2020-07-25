Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • O movimento de Domènec Torrent que mudou os rumos de Rafinha, Pep Guardiola e do Bayern de Munique
futebol

O movimento de Domènec Torrent que mudou os rumos de Rafinha, Pep Guardiola e do Bayern de Munique

Em "Guardiola Confidencial", o jornalista Martí Perarnau conta como Domènec Torrent, então assistente técnico de Pep, sugeriu usar Phillip Lahm como volante no Bayern...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 15:45
Crédito: Divulgação
Com reunião marcada com a direção do Flamengo para este sábado, Domènec Torrent foi elogiado por Rafinha, lateral-direito e líder do vestiário rubro-negro, e Pep Guardiola, técnico de quem foi assistente por 10 temporadas. Os três trabalharam juntos no Bayern de Munique entre 2013 e 2016. Foi no clube alemão que uma observação de Domènec mudou os rumos do treinador e do jogador brasileiro, como é relatado em "Guardiola Confidencial", livro de Martí Perarnau que acompanhou o primeiro ano de Pep no comando dos Bávaros.
Em agosto de 2013, Pep Guardiola encarou sua primeira decisão pelo Bayern de Munique. Na Supercopa da UEFA, o rival era o Chelsea (ING), campeão da Liga Europa, que tinha como técnico um velho conhecido: José Mourinho. Pep estava há pouco tempo no comando do time, ainda adaptando-se ao clube e conhecendo o elenco. Aos 8 minutos, Fernando Torres marcou para os Blues.
Aos 30 minutos, então, entra em ação Domènec Torrent, sugerindo que o técnico coloque Phillip Lahm como volante. O Chelsea estava castigando o Bayern ao subir em velocidade nas costas de Toni Kroos. Guardiola orientou a troca de posição que mudou a história do time sob seu comando, conforme o próprio Pep Guardiola admitiria ao jornalista Martí Perarnau meses depois.
- As palavras de Dome foram chaves. Se ganharmos alguma coisa nesta temporada, será em razão daquele dia. Ouça bem o que digo: se ganharmos alguma coisa, será por causa do Lahm. Porque posicioná-lo como volante foi o que reordenou todas as peças - relata Pep Guardiola, em novembro de 2013, antes do Bayern conquistar a Bundesliga e a Copa da Alemanha de 2013/14.
A temporada de 2013/14 foi a primeira de Pep Guardiola no comando do Bayern de Munique. Foi também a temporada que Rafinha mais atuou nos 14 anos que ficou na Europa, entre Schalke 04, Genoa e, claro, pelos Bávaros. Foram 46 partidas do lateral-direito, hoje do Flamengo, que acabou sendo beneficiado pela utilização do capitão e lateral Phillip Lahm no meio de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados