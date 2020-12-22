Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'O grupo entendeu o Mancini', afirma Jô após a vitória do Corinthians

O atacante elogiou o treinador do Timão, parabenizou a equipe pela vitória contra o Goiás e comentou sobre seus problemas físicos e o jejum de 100 dias sem balanças as redes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 22:34

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 22:34

Crédito: Atacante fez o gol da virada contra o Goiás (Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O Corinthians saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer o Goiás por 2 a 1 e agora ocupa a 9º colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da virada contra o Esmeraldino, Jô falou sobre a mudança de postura da equipe com a chegada de Vagner Mancini.
ATUAÇÕES: Cazares é destaque e comanda o Corinthians para a vitória em casa
- O grupo conseguiu entender a maneira de trabalhar do Mancini. Ele gosta de um estilo de jogo mais vertical, um time com velocidade e marcação muito forte. Nós estamos crescendo nesse aspecto. Existe alguns erros, mas acredito que estamos no caminho certo - disse o atacante.
O atleta fez questão de enfatizar a dedicação de seus companheiros e ressaltou a importância da vitória para o grupo.
- A equipe toda esta de parabéns. Corremos, sofremos um pouco, tivemos algumas chances claras para matar a partida, mas o mais importante são os três pontos e a dedicação de todos - afirmou o camisa 77. O gol foi de extrema importância para Jô, que não marcava pelo Corinthians há mais de 100 dias. Ele falou sobre esse jejum e as dificuldades nos últimos meses.
CONFIRA A POSIÇÃO DO TIMÃO APÓS A VITÓRIA CONTRA O GOIÁS
- Quero agradecer a Deus. Eu tive dois probleminhas nesse decorrer de jejum. Tive uma lesão na panturrilha e fiquei de fora por oito jogos e depois contraí o Covid-19, e perdi mais duas partidas. Mas eu não deixei de trabalhar. Sabia que uma hora eu ia voltar a fazer gol e feliz - concluiu o centroavante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados