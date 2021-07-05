'O gol do André é muito significativo para todos nós de Xerém', diz vice-presidente da base do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O gol da vitória do Fluminense sobre o Flamengo na Neo Química Arena teve a participação de três jogadores da base Tricolor. Kayky iniciou a jogada, tocou apara Luiz Henrique, que driblou o adversário e rolou a bola para André trazer os três pontos. Uma jogada com a marca de Xerém, exaltada por diretoria, os funcionários e os jogadores. O vice-presidente da base do clube, Rui Reisinger destacou a importância desse gol e do sucesso dos jogadores jovens.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro - O gol do André é muito significativo para todos nós aqui de Xerém. Ele foi capitão em todas as categorias e é um atleta muito querido e que tem em seu futebol muito dos nossos valores da base. A vitória sobre o Flamengo, com gol formado em casa, tendo o Martinelli como destaque da partida, coroou um trabalho que vem em evolução - disse o vice-presidente em entrevista ao site oficial do Fluminense, e em seguida acrescentou.

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- Quando assumimos Xerém, recebemos do nosso presidente, Mário Bittencourt, a missão de pegar o bom trabalho que era feito e evoluir ainda mais. Trouxemos o Diretor Executivo, Antônio Garcia, um profissional que já trabalhou anteriormente em Xerém, teve passagens pelo Vasco e o Fortaleza antes de retornar ao Tricolor em junho de 2019. Atualizamos a nossa metodologia de formação, que é referência no país, investimos em profissionais de apoio metodológico, principalmente na parte psicossocial e investimos em tecnologia. Também estamos cada vez mais aumentando a integração com o futebol profissional e estamos vendo estes frutos que plantamos sendo colhidos pelo clube - explicou o vice-presidente.Rui Reisinger também destacou que a diretoria sempre olhará com carinho para o trabalho desenvolvido em Xerém. No momento, há investimentos de melhoria dos espaços físicos do CT Vale das Laranjeiras. Foram criados novos espaços para aproveitar melhor a área de mais de 120 mil m², que o único CT específico para a base do Rio possui.

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- O nosso presidente entende que Xerém é o futuro do Fluminense, está sempre investindo na base, e isso é fundamental para que a gente consiga seguir evoluindo. Estamos reformando também o nosso espaço físico do CT Vale das Laranjeiras e tenho certeza de que, cada vez mais, vamos estar apresentando ao nosso futebol profissional jogadores com mais qualidade", lembrou o dirigente tricolor, que espera apresentar aos torcedores, no futuro, gerações cada vez mais fortes - disse, e emendou.