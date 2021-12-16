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O Galo ganhou! Atlético-MG fatura a Copa do Brasil e fará Supercopa contra o Flamengo em 2022

Após conquistar o Mineiro e o Brasileirão, Galo também conquistou a Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 23:50

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 23:50

O Atlético-MG levou o terceiro título na temporada ao vencer o Athletico-PR novamente, dessa vez por 2 a 1 na Arena da Baixada, ficando com o caneco da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. Campeão também do Brasileirão, o Galo decidirá a Supercopa do Brasil diante do Flamengo, que ficou em segundo lugar nos pontos corridos e fará sua terceira final em três anos.Isso porque o regulamento da competição dá a vaga ao vice-campeão em caso de um time vencer os dois torneios nacionais. O Fla, atual bicampeão da Supercopa, ficou em segundo no Campeonato Brasileiro com 71 pontos, 13 a menos que o Atlético. Veja a seguir o trecho:
Art. 2º – A SUPERCOPA será disputada, na forma deste regulamento, pelos 2 (dois) clubes identificados no Anexo A – Relação dos Clubes Participantes, em conformidade com os seguintes critérios técnicos de participação:
Critério 1: Ter sido campeão do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020;Critério 2: Ter sido campeão da Copa do Brasil de 2020.
Parágrafo único: Caso um mesmo clube conquiste a vaga pelos 2 (dois) critérios, o adversário do clube na SUPERCOPA será o Vice-Campeão do Campeonato Brasileiro.Nas últimas duas edições, a CBF desembolsou R$ 7 milhões em premiações – foram R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice. O confronto é disputado em jogo único e ainda não há data e nem horários definidos.
Na temporada passada, o Flamengo bateu o Palmeiras nos pênaltis em 11 de abril de 2021. Já na primeira edição desde a retomada da competição, o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 3 a 0.
Crédito: FlamengoeAtlético-MGvãoseenfrentarnaSupercopadoBrasil(MontagemLANCE!

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