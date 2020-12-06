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'O Fluminense teve paciência para desequilibrar um sistema fechado, compacto', diz Odair Hellmann

Treinador exalta a maneira como tricolores souberam aproveitar superioridade numérica no 3 a 1 sobre o Athletico-PR neste sábado e destaca 'mais um jogo bom' de Marcos Paulo...
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Publicado em 

05 dez 2020 às 22:03

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 22:03

Crédito: 'O processo coletivo mais uma vez fez a diferença', disse Odair Hellmann (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O técnico Odair Hellmann valorizou a maneira como o Fluminense soube driblar o jogo de paciência que se desenhou diante do Athletico-PR, neste sábado, no Maracanã. Em entrevista coletiva após o triunfo tricolor por 3 a 1, o comandante mostrou que o panorama de criação da equipe não mudou.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS - 'O jogo tem dois momentos distintos. Tem o 11 contra 11 e depois da expulsão (do zagueiro do Furacão, Thiago Heleno). Mesmo no 11 contra 11 já tivemos o pênalti, já tínhamos criado outras situações. Mesmo perdendo o pênalti mantivemos o equilíbrio e continuamos jogando para produzir - declarou.
Aos seus olhos, o Fluminense soube, quando estava com um jogador a mais, não dar espaços para que o Furacão avançar.
- Com a superioridade numérica a nossa equipe conseguiu se impor em todos os aspectos do jogo. A equipe do Athletico não conseguiu impor dificuldades para nós. Tivemos paciência para desequilibrar esse sistema fechado compacto - disse.
Autor de dois gols, Marcos Paulo rendeu elogios do treinador. Porém, Odair Hellmann ressaltou a relevância do Fluminense contar com um bom conjunto.
- Acho que o Marcos Paulo já havia feito outros grandes jogos anteriormente. Hoje fez mais um. O processo coletivo mais uma vez fez a diferença - disse.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (dia 13) para o clássico diante do Vasco, às 20h30, em São Januário.

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