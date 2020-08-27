Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

O camaleão Vasco: as diferentes faces do 'Ramonismo' se apresentam

Ramon Menezes adapta o Cruz-Maltino conforme as estratégias do adversário e vai sendo bem sucedido no início de trabalho à frente do time de São Januário. Henrique é destaque...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 07:30

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 07:30

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O carinho da torcida do Vasco pelo técnico tem razão de ser. Mais do que vencer, o time vence, convence, encanta e vai além: mostra um perfil camaleônico para se adaptar aos diferentes adversários e condições impostas. É o lado tático do "Ramonismo".As primeiras formações do Vasco de Ramon mostraram Ricardo Graça pela direita da zaga, Yago Pikachu atacando como meia, Vinícius como um ponta quase lateral... mas o treinador já havia avisado que precisaria de opções, e mudou posicionamentos de Benítez e Talles num jogo, escalou três volantes num outro e até o lateral Neto Borges foi titular no meio-campo contra o Ceará. Cada adversário pode encarar um Vasco diferente. Contra o Goiás, Henrique atacou como nunca e marcou o primeiro gol dele como profissional.
- Tudo passa por estratégia para cada jogo. Estamos ganhando mais opções. Teve a volta do Yago, do Vinícius - que não tinha participado do começo de uma partida após a lesão. Hoje, optamos pela formação que começamos lá atrás. É estratégia. Em determinados momentos, optamos, pela plataforma do Goiás, vendo eles deixando só um atleta na frente, como deixaram o Rafael Moura, que poderíamos deixar os dois zagueiros e liberar o Henrique. Fico muito feliz com o que está acontecendo com o Henrique. É um menino de ouro - exalta o treinador, que vai além:
- Ele (Henrique) entendeu muito bem a função. Na minha opinião, é forte na fase ofensiva e defensiva. Tem condição de atacar tão bem quanto defende. Opção nossa, e ele vem nos ajudando muito. Nesses jogos, fico feliz pela entrega, mas por ele entender e jogar pelo grupo. Tudo que ele faz é pelo grupo. Tenho certeza que o torcedor está feliz - entende Ramon.
A próxima oportunidade para o Vasco-camaleão se apresentar será neste sábado. O clássico é com o Fluminense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket
Imagem de destaque
Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados