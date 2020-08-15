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'O Botafogo me escolheu, quero deixar um legado para o clube', diz Kalou em sua apresentação

Em sua apresentação virtual no Estádio Nilton Santos neste sábado, marfinense não esconde sua expectativa por vestir a camisa 8 do Glorioso: 'Farei tudo para dar certo'...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 13:17

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 13:17

A apresentação oficial de Salomon Kalou no Botafogo foi digna da expectativa em torno do astro. Mesmo com as restrições causadas pelos cuidados com a pandemia do COVID-19, não faltou empolgação ao meia, que recebeu a camisa 8 das mãos do mandatário Nelson Mufarrej e falou suas primeiras palavras como reforço do Glorioso.
- Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Foi complicado, mas estamos aqui. Gostaria de falar que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. Sou muito privilegiado pelo Botafogo ter me escolhido. Agora sou parte dessa família. Estou muito feliz com esse carinho da torcida e quero poder retribuir em campo - disse.
O marfinense, que falou em se aposentar no clube, desembarcou no Rio de Janeiro às 5h15 e foi recepcionado por alguns torcedores no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ele lamentou não estar diante de uma torcida lotada no Nilton Santos, mas frisou.
- Mesmo sem poder receber a torcida no aeroporto, deu para sentir o carinho da torcida pelas redes sociais. Recebi centenas de mensagens... Não vejo a hora de fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo - afirmou.
Kalou manifestou sua confiança por vestir a camisa alvinegra.
- Eu sei que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. E eu me sinto abençoado pelo Botafogo ter me escolhido. Estou aqui para somar, ser mais um líder... Vou fazer de tudo para que esse projeto dê certo e que venham muitas vitórias em campo - declarou.
Além disto, exaltou o fato de estar em um clube da dimensão do Glorioso.
- Reconheço a grandeza de todos esses jogadores. Sou mais um que chego para somar. Espero fazer o meu melhor para o Botafogo e deixar um grande legado na história do clube - garantiu.

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