'O Botafogo me escolheu, quero deixar um legado para o clube', diz Kalou em sua apresentação

A apresentação oficial de Salomon Kalou no Botafogo foi digna da expectativa em torno do astro. Mesmo com as restrições causadas pelos cuidados com a pandemia do COVID-19, não faltou empolgação ao meia, que recebeu a camisa 8 das mãos do mandatário Nelson Mufarrej e falou suas primeiras palavras como reforço do Glorioso.

- Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Foi complicado, mas estamos aqui. Gostaria de falar que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. Sou muito privilegiado pelo Botafogo ter me escolhido. Agora sou parte dessa família. Estou muito feliz com esse carinho da torcida e quero poder retribuir em campo - disse.

O marfinense, que falou em se aposentar no clube, desembarcou no Rio de Janeiro às 5h15 e foi recepcionado por alguns torcedores no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Ele lamentou não estar diante de uma torcida lotada no Nilton Santos, mas frisou.

- Mesmo sem poder receber a torcida no aeroporto, deu para sentir o carinho da torcida pelas redes sociais. Recebi centenas de mensagens... Não vejo a hora de fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo - afirmou.

Kalou manifestou sua confiança por vestir a camisa alvinegra.

- Eu sei que você não escolhe o Botafogo, o Botafogo escolhe você. E eu me sinto abençoado pelo Botafogo ter me escolhido. Estou aqui para somar, ser mais um líder... Vou fazer de tudo para que esse projeto dê certo e que venham muitas vitórias em campo - declarou.

Além disto, exaltou o fato de estar em um clube da dimensão do Glorioso.