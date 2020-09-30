'O Barcelona vai lutar por todos os títulos', diz técnico do Celta de Vigo

Crédito: Divulgação / Site oficial do Celta

O técnico do Celta de Vigo, rival do Barcelona nesta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, acredita que o time catalão brigará por todos os títulos nesta temporada. Em entrevista coletiva nesta quarta, Óscar Garcia elogiou os comandados de Koeman e disse que Messi é o "melhor jogador que já viu".- Ter uma equipa como o Barcelona tem e com o Leo Messi, que é o melhor jogador que já vi ao vivo, não tenho dúvidas de que vai ser um rival muito complicado e que vai lutar por todos os títulos - disse Garcia.

O treinador do time da Galícia disse também que seus jogadores têm que prestar muita atenção aos talentos do Barcelona e que em um lance de genialidade o confronto pode ser decidido.

- Se tivessem só um (jogador perigoso), todos saberiam como pará-lo. Eles têm muitos perigos. Você pode fazer uma partida taticamente perfeita e em uma genialidade qualquer, um jogador deles pode decidir o confronto. Não se pode perder a concentração e com a posse tem que ter personalidade.

Óscar Garcia também elogiou o momento de Iago Aspas, o camisa 10 do Celta. O atacante já marcou três gols em três partidas no Campeonato Espanhol.