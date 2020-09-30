AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

'O Barcelona vai lutar por todos os títulos', diz técnico do Celta de Vigo

Óscar Garcia, comandante da equipe da Galícia, que enfrenta o Barcelona nesta quinta-feira, diz que Messi é o "melhor jogador que já viu ao vivo"...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 14:07
Crédito: Divulgação / Site oficial do Celta
O técnico do Celta de Vigo, rival do Barcelona nesta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, acredita que o time catalão brigará por todos os títulos nesta temporada. Em entrevista coletiva nesta quarta, Óscar Garcia elogiou os comandados de Koeman e disse que Messi é o "melhor jogador que já viu".- Ter uma equipa como o Barcelona tem e com o Leo Messi, que é o melhor jogador que já vi ao vivo, não tenho dúvidas de que vai ser um rival muito complicado e que vai lutar por todos os títulos - disse Garcia.
O treinador do time da Galícia disse também que seus jogadores têm que prestar muita atenção aos talentos do Barcelona e que em um lance de genialidade o confronto pode ser decidido.
- Se tivessem só um (jogador perigoso), todos saberiam como pará-lo. Eles têm muitos perigos. Você pode fazer uma partida taticamente perfeita e em uma genialidade qualquer, um jogador deles pode decidir o confronto. Não se pode perder a concentração e com a posse tem que ter personalidade.
Óscar Garcia também elogiou o momento de Iago Aspas, o camisa 10 do Celta. O atacante já marcou três gols em três partidas no Campeonato Espanhol.
- Queríamos que a temporada começasse bem porque sempre foi difícil para ele marcar no início. Já mudamos isso. Tivemos outro desafio, que foi o seu retorno à seleção, que ele gosta muito, e estamos tentando ajudá-lo - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados