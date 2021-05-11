'O atleta se consagra através dos títulos', frisou Thonny Anderson

Campeão da Copa do Brasil e da Taça Suruga pelo Athletico-PR em 2019, o meia Thonny Anderson comemorou muito a conquista da Copa do Nordeste com o Bahia no último fim de semana. Recém-contratado pelo clube, o jogador revelado pelo Cruzeiro fez questão de valorizar o troféu regional. >Próximo desafio do Bahia na temporada- O atleta se consagra através dos títulos. Fico bastante feliz por ter acabado de chegar ao Bahia e já ter contribuído para uma conquista tão relevante. Ainda terei muitas vitórias aqui e me esforçarei ao máximo para ganhar outras competições, mas essa terá sempre um sabor especial - afirmou.