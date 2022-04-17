O adeus de D'Alessandro, argentino que se tornou o gigante do Beira-Rio, do RS e do futebol brasileiro

Contratado pelo Internacional em julho de 2008 por cerca de R$ 11,1 milhões, Andrés Nicolás D'Alessandro encerrou neste domingo (17) sua carreira como jogador profissional de futebol. Mais do que um ídolo, o camisa 10 cravou seu nome como um dos imortais do Colorado, com 14 de seus 41 anos dedicados às coisas do Beira-Rio, às cores vermelhas se tornando, por quê não, o maior argentino que já passou pelo futebol brasileiro. Uma trajetória encerrada com direito a gol na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.D'Alessandro define neste domingo o posto de segundo atleta que mais vestiu a camisa do Inter. Com os 528 jogos anotados, fica atrás apenas de Valdomiro, ídolo dos gloriosos anos 1970 e 803 vezes em campo pelo Colorado.

Com seus 97 gols, é o 15º maior artilheiro da história colorada. E os 13 títulos ganhos lhe fazem ser o maior vencedor de todos os tempos pelo clube.

Números e mais números, contudo, que apesar de exemplificarem a grandeza do camisa 10, não fazem juz a que D'Alessandro representa ao Inter e seus torcedores.

Nesses tempos modernos, onde cada vez mais detratores do esporte apontam a ausência da paixão em detrimento de relações cada vez mais frias e profissionais entre clubes, atletas e torcedores, coube a um argentino cruzar a fronteira de uma das maiores rivalidades internacionais do mundo para mostrar que a paixão é sim um sentimento ainda em voga nos gramados.

D'Alessandro é cria das 'canteras' do River Plate. Vem de uma família que nunca escondeu a paixão pelo Racing. E chegou no Beira-Rio vindo de um empréstimo ao San Lorenzo, após uma carreira europeia que não deslanchou como o previsto.

Temperamental e até certo ponto intempestivo, D'Alessandro e sua passionalidade só poderiam dar certo mesmo no Brasil. O camisa 10 não chegou pequeno. Já vinha como a maior promessa do futebol do país vizinho ao lado de Carlitos Tévez, abocanhando títulos até hoje únicos na história argentina, como o Mundial sub-20 e a medalha de ouro olímpica. Parecia ser um relacionamento curto entre as partes. Mas se mostrou um casamento estável.

Em pouco tempo o criador do 'La Boba', como foi chamado o drible que inventou, entendeu o Internacional e sua torcida. Passou a tratar o Gre-Nal com uma importância ímpar, colocou o coração na ponta da chuteira. Passou a se envolver com a idolatria de uma maneira singular. E óbvio que isso gerou atritos. D'Alessandro teve problemas com Tite em 2011, com a imprensa e até com a própria diretoria, motivando sua saída temporária que culminou no único rebaixamento colorado.

TOTAL- 528 jogos- 97 gols- 113 assistências

2008- 18 jogos- 4 gols

Brasileirão: 11 jogos / 2 golsSul-Americana: 7 jogos / 2 gols

2009- 45 jogos- 11 gols

Campeonato Gaúcho: 9 jogos / 4 golsCopa do Brasil: 11 jogos / 1 golBrasileirão: 22 jogos / 6 golsRecopa: 2 jogosSul-Americana: 1 jogo

2010- 47 jogos- 5 gols

Campeonato Gaúcho: 10 jogos / 3 golsBrasileirão: 20 jogos / 1 golLibertadores: 13 jogosMundial de Clubes: 2 jogos / 1 golAmistosos: 2 jogos

2011- 50 jogos- 16 gols

Campeonato Gaúcho: 10 jogos / 5 golsBrasileirão: 30 jogos / 9 golsLibertadores: 6 jogos / 1 golRecopa: 2 jogosAmistosos: 2 jogos / 1 gol

2012- 33 jogos- 3 gols

Campeonato Gaúcho: 7 jogos / 1 golBrasileirão: 21 jogos / 1 golLibertadores: 5 jogos / 1 gol

2013- 59 jogos- 20 gols

Campeonato Gaúcho: 16 jogos / 5 golsCopa do Brasil: 7 jogos / 4 golsBrasileirão: 35 jogos / 11 golsAmistosos: 1 jogo

2014- 48 jogos- 11 gols

Campeonato Gaúcho: 10 jogos / 2 golsCopa do Brasil: 3 jogosBrasileirão: 33 jogos / 6 golsAmistosos: 2 jogos / 3 gols

2015- 38 jogos- 5 gols

Campeonato Gaúcho: 8 jogos / 1 golCopa do Brasil: 2 jogosBrasileirão: 15 jogosLibertadores: 11 jogos / 4 golsAmistosos: 2 jogos / 1 gol

2016- 4 jogos- 1 gol

Campeonato Gaúcho: 1 jogoPrimeira Liga: 1 jogoAmistosos: 2 jogos / 1 gol

2017- 52 jogos- 8 gols

Campeonato Gaúcho: 13 jogos / 1 golCopa do Brasil: 7 jogos / 2 golsPrimeira Liga: 1 jogoSérie B: 31 jogos / 5 gols

2018- 37 jogos- 7 gols

Gaúchão: 7 jogos / 2 golsCopa do Brasil: 6 jogos / 2 golsBrasileirão: 24 jogos / 3 gols

2019- 46 jogos- 1 gol

Gaúchão: 7 jogosCopa do Brasil: 6 jogosBrasileirão: 23 jogos / 1 golLibertadores: 10 jogos

2020- 40 jogos- 3 gols

Gaúchão: 7 jogos / 2 golsBrasileirão: 20 jogosLibertadores: 9 jogos / 1 golCopa do Brasil: 4 jogos

2022- 11 jogos- 2 gols

Gaúchão: 9 jogos / 1 golCopa do Brasil: 1 jogoBrasileirão: 1 jogo / 1 gol

TÍTULOS

- 13 conquistas- 7 Gaúchões (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)- 1 Sul-Americana (2008)- 1 Libertadores (2010)- 1 Recopa Sul-Americana (2011)- 2 Recopas Gaúcha (2016 e 2017)- 1 Copa Suruga (2009)

Fonte: Internacional