Números mostram protagonismo de Nenê em sua reestreia pelo Vasco

Crédito: Nenê foi um dos destaques do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

Três anos e oito meses após sua despedida do Vasco, Nenê reestreou com a camisa cruz-maltina. Anunciado como reforço no início da semana, o meia já foi titular do time nesta quinta-feira, no empate em 1 a 1 com o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Apesar do resultado ruim, o experiente jogador foi um dos destaques da equipe na partida. Principalmente no 1º tempo. Aos 40 anos de idade, o camisa 77 ajudou bastante na marcação alta proposta pelo técnico Fernando Diniz, deixando o gramado inclusive como o líder de desarmes do jogo. Segundo o Footstats, o apoiador roubou três bolas nos 82 minutos em que esteve em campo. Mesmo volume obtido por Morato, outro jogador de frente da equipe.

O protagonismo de Nenê, no entanto, foi com a bola nos pés. Mesmo não atuando o jogo todo e demonstrando cansaço no 2º tempo, terminou a partida como o vascaíno que mais teve a posse da bola, totalizando 165 segundos. Número que mostra a alta participação do atleta no confronto, chamando o jogo para si.E a posse foi acompanhada de produção. O meia foi quem mais cruzou bolas na partida (7) - inclusive a que resultou no gol de Cano -, mais driblou (2), mais inverteu bolas (2), e mais sofreu faltas (4). Além disso, levou perigo em uma boa cobrança de falta defendida por Diogo Silva. Um desempenho promissor para quem acaba de chegar ao clube.

NÚMEROS DE NENÊ EM SUA REESTREIA PELO VASCO- Dados do Footstats