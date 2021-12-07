Números de Sylvinho no Corinthians melhoram e técnico deixa de ser o pior comandante em Itaquera

Sem mais jogos em casa nesta temporada, o técnico Sylvinho colocou fim a um número negativo: o de pior comandante em Itaquera. Após o empate com o Grêmio por 1 a 1 no domingo, o treinador ultrapassou quatro ex-treinadores do Timão no ranking.Até o momento, Sylvinho esteve à frente do Corinthians em 20 partidas em casa, sendo 19 delas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Foram, então, dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 26 gols feitos e 20 sofridos. O aproveitamento é de 58,3%, resultado superior ao de Vagner Mancini, Tiago Nunes, Jair Ventura e Dyego Coelho.Vagner Mancini é o treinador com o pior aproveitamento na Neo Química Arena. Em 22 jogos, fora dez vitórias comandando o Timão, seis empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 54,55%. O melhor técnico a comandar o Alvinegro em casa é Tite, com 41 vitórias, nove empates e apenas três derrotas em 53 confrontos.