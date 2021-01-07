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Números de Claudinho com a camisa Red Bull Bragantino impressionam

Meio-campo é o principal nome do Massa Bruta no Brasileirão e foi o destaque na goleada em cima do São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 14:09

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:09

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O meia Claudinho, do RB Bragantino, decidiu o jogo contra o São Paulo na noite da última quarta-feira no Nabizão. O time de Bragança venceu o Tricolor paulista por 4 a 2, com gol do camisa 10, uma assistência e participação em um dos gols. No jogo, Claudinho ainda deu oito passes decisivos, criou uma grande chance, arrematou duas vezes ao gol adversário e acertou 89% dos passes. Em sete bolas longas, acertou cinco, e ainda fez dois desarmes.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
'Alegria muito grande poder ajudar minha equipe a sair mais uma vez vitoriosa. O trabalho no jogo de ontem mostra a força do grupo. Graças a Deus estamos subindo na tabela de classificação e esperamos alcançar objetivos maiores neste campeonato. Vamos lutar e brigar por isso', afirma o meia.Os números de Claudinho nesta temporada impressionam. Entre os meias do Brasileirão desta temporada é o primeiro em gols (11); primeiro em passes decisivos (77); primeiro em gols de fora da área (4); primeiro em passes no terço final (376); segundo em participações em gols (13); e quinto em grandes chances criadas (7).
+ São Paulo sofre com memes após derrota para o Bragantino; veja os melhores
O camisa 10 do Braga marcou o seu 11º gol neste Brasileirão, permanecendo como o artilheiro do time na competição. Ele já fez 13 gols na temporada.

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