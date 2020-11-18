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futebol

Número recorde: com Jonas, Botafogo chega a 26 contratações em 2020

Meio-campista ainda não foi anunciado, mas tem tudo para ser a 26ª aquisição do Alvinegro; 2020 é o ano com o maior número de reforços do Glorioso na década...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 06:00

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo praticamente contratou um elenco inteiro na atual temporada. O número de reforços em 2020 deve chegar a 26 com a confirmação da chegada de Jonas, ex-Flamengo, que possui acordo encaminhado para defender o Alvinegro no decorrer do Campeonato Brasileiro.
Elencos de equipes europeias trabalham, em um cenário ideal, com um número entre 25 e 30 jogadores. Os treinadores visam manter a rodagem e competitividade entre os setores. É claro que o contexto do futebol brasileiro é totalmente diferente e até mesmo incomparável, mas é possível dizer que o Botafogo contratou, em termos quantitativos, um esquadrão de uma equipe do Velho Continente apenas em 2020.
O número de contratações na temporada já é o maior do Botafogo na atual década, superando a equipe do Alvinegro de 2014, que teve a chegada de 24 jogadores durante aquele ano.
Dos nomes, inclusive, quatro já deixaram o Botafogo. Tratam-se de Ruan Renato, Danilo Barcelos, Thiaguinho e Gabriel Cortez, por razões que vão de falta de comprometimento até questões contratuais, acabaram rescindindo o contrato após poucos meses no clube de General Severiano.
Na temporada, chegaram dois zagueiros, três laterais-direitos, três laterais-esquerdos, cinco volantes - contando com Jonas -, cinco meio-campistas e oito atacantes. O Botafogo apenas não contratou um novo goleiro durante a atual temporada.
Vale ressaltar que o Botafogo possuiu quatro treinadores diferentes na temporada - Alberto Valentim, Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e, agora, Ramón Díaz - e teve as decisões envolvendo as quatro linhas voltadas para o Comitê Executivo de Futebol até outubro, quando Túlio Lustosa assumiu a função de gerente de futebol. CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO EM 2020
Zagueiros: Ruan Renato (saiu do clube) e Rafael Forster
​Laterais-direitos: Federico Barrandeguy, Kevin e Gustavo Cascardo (ainda não estreou)
​Laterais-esquerdos: Guilherme Santos, Danilo Barcelos (saiu do clube) e Victor Luís
​Volantes: Thiaguinho (saiu do clube), Luiz Otávio, Carlos Rentería, José Welison e Jonas (a confirmar)
Meio-campistas: Bruno Nazário, Keisuke Honda, Gabriel Cortez (saiu do clube), Éber Bessa e Cesinha
​Atacantes: Alexander Lecaros, Pedro Raul, Warley, Matheus Babi, Salomon Kalou, Davi Araújo, Kelvin e Iván Angulo

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