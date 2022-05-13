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Novos uniformes do Sport, com homenagem a Recife, são lançados

Estreia das indumentárias está prevista para esta sexta-feira (13) diante da Chapecoense...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 15:22
O Sport oficializou o lançamento de seus novos uniformes para a temporada 2022 nesta sexta-feira (13), sendo a responsabilidade de produção e confecção da companhia inglesa de material esportivo Umbro.>Confira os jogadores brasileiros com mais jogos na Premier LeagueAlém da manutenção das cores e desenhos mais clássicos bem como faixas em vermelho e preto mais largas, as novas indumentárias do Leão da Ilha fizeram questão de homenagear a cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco que comemorou 485 anos de função em 12 de março deste ano.
Como elementos de homenagem, os números 485 foram inseridos na região da barra da camisa com uma personalização especial já que, além de uma bandeira de frevo no espaço do número 8, o número 5 foi estilizado para lembrar a sigla que identifica o nome completo do clube, SCR.
Outro ponto mais sutil do design de ambos os uniformes é a inserção de grafismos geométricos que fazem referência ao sol, elemento existente na bandeira que representa tanto a cidade de Recife como na bandeira do estado.
Assim como acontecerá na Chapecoense, o Leão estreará seu novo uniforme na partida desta noite onde os dois clubes com indumentárias produzidas pela Umbro se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá.

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